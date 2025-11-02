Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Судаков должен был быть удален в матче с Виторией? Украинца простили
Португалия
02 ноября 2025, 04:37
ВИДЕО. Судаков должен был быть удален в матче с Виторией? Украинца простили

1 ноября Бенфика одолела соперников 3:0, Георгий отыграл первый тайм и получил желтую

ВИДЕО. Судаков должен был быть удален в матче с Виторией? Украинца простили

Украинский хавбек лиссабонский Бенфики Георгий Судаков мог получить красную карточку в матче 10-го тура чемпионата Португалии против Витории Гимараеш.

Георгий вышел на поле в стартовом составе орлов и на 45+1-й минуте грубо сыграл против полузащитника соперника Саму, прямой ногой наступив на него в попытке сыграть в мяч.

Судья наказал Георгия желтой карточкой, хотя этот эпизод вполне мог претендовать и на прямую красную, что и заметили футбольные болельщики в Twitter:

Verdeza: «Где же болельщики «Бенфики», которые говорят, что Диоманде (игрок Спортинга) вчера (в матче против Алверки) следовало удалить с поля? Это те же самые, которые снимут розовые очки и скажут, что Судаков тоже заслужил красную, или же лицемерие будет продолжаться?»

Kochoprop: «Судакову простили красную карточку, позор, что VAR не зафиксировал це».

Наставник Бенфики заменил Судакова после перерыва, а во второй тайме столичный гранд трижды забил оппонентам и выиграл матч со счетом 3:0. Интересно, что на 56-й рефери показал красную форварду Витории Фабио Бланко, который в похожем стиле влетел в соперника, но, в отличии от Георгия, зацепил шорты, а не ногу игрока.

ВИДЕО. Судаков должен был быть удален в матче с Виторией? Украинца простили

Видеообзор матча Витория – Бенфика (0:3)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
