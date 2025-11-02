Украинский хавбек лиссабонский Бенфики Георгий Судаков мог получить красную карточку в матче 10-го тура чемпионата Португалии против Витории Гимараеш.

Георгий вышел на поле в стартовом составе орлов и на 45+1-й минуте грубо сыграл против полузащитника соперника Саму, прямой ногой наступив на него в попытке сыграть в мяч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Судья наказал Георгия желтой карточкой, хотя этот эпизод вполне мог претендовать и на прямую красную, что и заметили футбольные болельщики в Twitter:

Verdeza: «Где же болельщики «Бенфики», которые говорят, что Диоманде (игрок Спортинга) вчера (в матче против Алверки) следовало удалить с поля? Это те же самые, которые снимут розовые очки и скажут, что Судаков тоже заслужил красную, или же лицемерие будет продолжаться?»

Kochoprop: «Судакову простили красную карточку, позор, что VAR не зафиксировал це».

Наставник Бенфики заменил Судакова после перерыва, а во второй тайме столичный гранд трижды забил оппонентам и выиграл матч со счетом 3:0. Интересно, что на 56-й рефери показал красную форварду Витории Фабио Бланко, который в похожем стиле влетел в соперника, но, в отличии от Георгия, зацепил шорты, а не ногу игрока.

ВИДЕО. Судаков должен был быть удален в матче с Виторией? Украинца простили

Não se percebe o sudakov não ter visto o vermelho e o jogador do Vitória por agredir uns calções leva vermelho direto.

Só mostra que o benfica faz o que quer e que esta liga é uma VERGONHA. pic.twitter.com/HNtdgbaWNQ — O Dragão (@o_dragao) November 1, 2025

Não vi o jogo mas não estou a acreditar que o Sudakov não foi expulso neste lance. Depois do penálti fantasma assinalado no último jogo isto começa a tomar proporções nunca antes vistas - e todos nós sabemos como o Benfica foi tetra.pic.twitter.com/XhgPjf7kEl — Vitor Miranda (@vitorsmirand) November 2, 2025

Видеообзор матча Витория – Бенфика (0:3)