01 ноября 2025, 22:41 |
В Великобритании Дарья прошла Айкаву, Кулинг, Малыгину и Бартель

Снигур сыграет за трофей ITF W75 в Глазго. Сколько теперь у Дарьи финалов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 165) сыграет в финал турнира ITF W75 в Глазго (Великобритания), который проходит на крытых хардовых кортах.

Дарья, посеяная под третьим номером, выиграла четыре матча, одолев на своем пути Маюку Айкаву (Япония, WTA 673), Руби Кулинг (Великобритания), Елену Малыгину (Эстония, WTA 497) и Мону Бартель (Германия, WTA 198).

Первые три поединка Дарья выиграла в двух сетах, а Мону одолела в трех партиях после 2:6 в первой. Снигур в третий раз сыграла против Бартель и добыла вторую победу над немкой.

В финале 75-тысячника Дарья сыграет против представительницы Швейцарии Сюзан Бандекки (WTA 199). Ранее Снигур и Бандекки встречались друг с другом пять раз – счет 4:1 в пользу украинки.

Снигур проведет 18-й финал в карьере, третий в сезоне и первый за полгода. Дарья поборется за десятый трофей – в последний раз она выигрывала титул в апреле 2024 года, когда стала чемпионкой на соревнованиях ITF W50 в Лопоте (Грузия).

Путь Снигур к финалу ITF W75 в Великобритании:

  • 1/16 финала: Дарья Снигур [3] – Маюка Айкава [Q] – 6:1, 6:4
  • 1/8 финала: Дарья Снигур [3] – Руби Кулинг [Q] – 6:2, 6:2
  • 1/4 финала: Дарья Снигур [3] – Елена Малыгина [Q] – 6:2, 6:1
  • 1/2 финала: Дарья Снигур [3] – Мона Бартель [7] – 2:6, 6:4, 6:4
  • Финал: Дарья Снигур [3] – Сюзан Бандекки

Все финалы Снигур на уровне ITF в карьере

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
