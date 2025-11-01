Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рекорд ПСЖ устоял. Байер проиграл на выезде в чемпионате впервые с мая 2023
Германия
Рекорд ПСЖ устоял. Байер проиграл на выезде в чемпионате впервые с мая 2023

«Фармацевты» остановились в двух шагах от повторения невероятного достижения парижан

Рекорд ПСЖ устоял. Байер проиграл на выезде в чемпионате впервые с мая 2023
Getty Images/Global Images Ukraine

Леверкузенский Байер проиграл матч Бундеслиги на выезде впервые с мая 2023 года, тем самым не сумев повторить достижение ПСЖ для команд из топ-5 европейских чемпионатов.

Произошло это в матче 10-го тура чемпионата Германии, в котором Бавария дома победила «фармацевтов» со счетом 3:0.

Байер не смог продолжить свою беспроигрышную выездную серию в чемпионате, остановившуюся на отметке в 37 матчей.

Рекорд для команд топ-5 лиг продолжает принадлежать ПСЖ, не проигрывавшему на выезде в чемпионате Франции 39 игр в период с 2023 по 2025 годы.

Команды с самыми длинными беспроигрышными выездными сериями в топ-5 европейских чемпионатах

  • 39 – ПСЖ (2023-2025)
  • 38 – Милан (1991-1993)
  • 37 – Байер (2023-2025)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
