Леверкузенский Байер проиграл матч Бундеслиги на выезде впервые с мая 2023 года, тем самым не сумев повторить достижение ПСЖ для команд из топ-5 европейских чемпионатов.

Произошло это в матче 10-го тура чемпионата Германии, в котором Бавария дома победила «фармацевтов» со счетом 3:0.

Байер не смог продолжить свою беспроигрышную выездную серию в чемпионате, остановившуюся на отметке в 37 матчей.

Рекорд для команд топ-5 лиг продолжает принадлежать ПСЖ, не проигрывавшему на выезде в чемпионате Франции 39 игр в период с 2023 по 2025 годы.

Команды с самыми длинными беспроигрышными выездными сериями в топ-5 европейских чемпионатах

39 – ПСЖ (2023-2025)

38 – Милан (1991-1993)

37 – Байер (2023-2025)