Рекорд ПСЖ устоял. Байер проиграл на выезде в чемпионате впервые с мая 2023
«Фармацевты» остановились в двух шагах от повторения невероятного достижения парижан
Леверкузенский Байер проиграл матч Бундеслиги на выезде впервые с мая 2023 года, тем самым не сумев повторить достижение ПСЖ для команд из топ-5 европейских чемпионатов.
Произошло это в матче 10-го тура чемпионата Германии, в котором Бавария дома победила «фармацевтов» со счетом 3:0.
Байер не смог продолжить свою беспроигрышную выездную серию в чемпионате, остановившуюся на отметке в 37 матчей.
Рекорд для команд топ-5 лиг продолжает принадлежать ПСЖ, не проигрывавшему на выезде в чемпионате Франции 39 игр в период с 2023 по 2025 годы.
Команды с самыми длинными беспроигрышными выездными сериями в топ-5 европейских чемпионатах
- 39 – ПСЖ (2023-2025)
- 38 – Милан (1991-1993)
- 37 – Байер (2023-2025)
Bayer Leverkusen have lost an away game in the Bundesliga for the first time since May 2023, ending the longest run in the competition's history without an away defeat.— Squawka (@Squawka) November 1, 2025
Most consecutive away league games without defeat in the history of Europe's top five leagues:
◎ 39 - PSG… pic.twitter.com/PVd2snDxFL
