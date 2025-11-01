Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

2 ноября, свою встречу в рамках УПЛ проведут Шахтер Донецк и Динамо Киев. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» подходят к этому матчу в ранге лидера чемпионата, хотя опережают ближайшего преследователя всего на очко. В последнем туре Шахтер сумел обыграть Кудровку со счетом 4:0, чем прервал серию из трех матчей без побед во всех турнирах.

Чемпионат является приоритетом для подопечных Арда Турана, особенно, на фоне вылета из Кубка Украины. Не стоит забывать и о Лиге конференций, где у команды 3 очка в двух турах, так что перспективы на плей-офф неплохие.

Шахтер откровенно тяжело выглядел в октябре, предстоящий матч не только важен в турнирном плане, можно быстро отомстить главному конкуренту за неудачу, а как бонус. Оторваться в турнирной таблице.

Динамо Киев

Не лучшим образом сезон складывается для динамовцев, причем сложно вспомнить, когда команда показывала качественную игру, против сильного соперника. В последнем туре подопечные Александра Шовкоквского довольно неожиданно разгромили на своем поле лидера на тот момент Кривбасс – 4:0. Так команда прервала серию из шести матчей без побед, во всех турнирах.

В Кубке Украины смотри с большим трудом пройти Шахтер, теперь путь к трофею должен быть проще, но клуб пробился только в четвертьфинал. В чемпионате динамовцы пока вторые, до лидера один балл. О еврокубках нет смысла говорить, два поражения в двух встречах в основном раунде Лиги конференций, было бы уместно сделать ставку на чемпионат.

Личные встречи

Здесь лучше всего обсудить очную встречу, которая состоялась на днях в Кубке Украины, где «горняки» открыли счет, контролировали ход встречи, но в итоге уступили 1:2. Отмечу и футболистов Динамо, у которых далеко не все получалось, но они показали характер, снова забил у киевлян Ярмоленко, его фигура на поле крайне важна.

Прогноз

Это будет очередная принципиальная битва, которая может завершиться с любым исходом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 1,75, ничья – 3,98, победа Динамо – 4,35. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Интересная ситуация образовалась с котировками, так как изначально соперникам давали равные шансы на успех, но сейчас Шахтер превратился в очевидного фаворита. На «горняков» активно ставят, видимо ожидают реванша за недавнюю неудачу. Рискну сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами за 1,68.