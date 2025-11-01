Португалия01 ноября 2025, 22:39 | Обновлено 01 ноября 2025, 22:40
Витория – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
1 ноября проходит матч 10-го тура чемпионата Португалии
1 ноября в 22:30 стартовал поединок 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Витория» Гимараеш и «Бенфика».
Команды встретились на арене «Эштадиу Д. Афонсу Энрикеш» в городе Гимараеш.
Главный тренер лиссабонского клуба Жозе Моуринью с первых минут в стартовом составе выпустил двух украинцев – Анатолия Трубина и Георгия Судакова.
Чемпионат Португалии. 10-й тур, 1 ноября
«Витория» Гимараеш – «Бенфика» – 0:0 (обновляется)
