Камбэк века. Аль-Иттихад отыгрался в меньшинстве, уступая в 4 мяча

1 ноября состоялся результативный поединок в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Халидж» на своём поле принимал «Аль-Иттихад».

Первый тайм сложился ужасно для гостей, которые считались фаворитом: три пропущенных мяча и удаление.

Провал звездного «Аль-Иттихада» продолжился и после перерыва – гости пропустили в четвертый раз.

Фанаты уже праздновали победу, но «Аль-Иттихад» продемонстрировал волю к победе. Имея 10 игроков на поле, команда гостей отыграла все четыре мяча, дважды забив в дополнительное время.

В результате была зафиксирована голевая ничья – 1:1.

Чемпионат Саудовской Аравии. 7-й тур, 1 ноября

«Аль-Халидж» – «Аль-Иттихад» – 4:4

Голы: Кинг, 14, 47, Фортунис, 18, 37 (пен.) – Диаби, 51, 86, Митай, 90+6, Аль-Гхамди, 90+8

Удаление: Фабиньо, 32

«Аль-Таавун» – «Аль-Кадисия» – 2:0

Голы: Аль-Ахмад, 57, Фюльжини, 66