Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Камбэк века. Аль-Иттихад отыгрался в меньшинстве, уступая в 4 мяча
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
01.11.2025 15:30 – FT 2 : 0
Аль-Кадисия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
01 ноября 2025, 20:05 | Обновлено 01 ноября 2025, 20:08
428
0

Камбэк века. Аль-Иттихад отыгрался в меньшинстве, уступая в 4 мяча

Звездная команда не дала клубу «Аль-Халидж» отпраздновать победу

01 ноября 2025, 20:05 | Обновлено 01 ноября 2025, 20:08
428
0
Камбэк века. Аль-Иттихад отыгрался в меньшинстве, уступая в 4 мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября состоялся результативный поединок в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Халидж» на своём поле принимал «Аль-Иттихад».

Первый тайм сложился ужасно для гостей, которые считались фаворитом: три пропущенных мяча и удаление.

Провал звездного «Аль-Иттихада» продолжился и после перерыва – гости пропустили в четвертый раз.

Фанаты уже праздновали победу, но «Аль-Иттихад» продемонстрировал волю к победе. Имея 10 игроков на поле, команда гостей отыграла все четыре мяча, дважды забив в дополнительное время.

В результате была зафиксирована голевая ничья – 1:1.

Чемпионат Саудовской Аравии. 7-й тур, 1 ноября

«Аль-Халидж» – «Аль-Иттихад» – 4:4

Голы: Кинг, 14, 47, Фортунис, 18, 37 (пен.) – Диаби, 51, 86, Митай, 90+6, Аль-Гхамди, 90+8

Удаление: Фабиньо, 32

«Аль-Таавун» – «Аль-Кадисия» – 2:0

Голы: Аль-Ахмад, 57, Фюльжини, 66

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Анжело Фюльжини (Аль-Таавун), асcист Роджер Мартинес.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Валид Аль-Ахмад (Аль-Таавун), асcист Анжело Фюльжини.
По теме:
Эпицентр – Верес – 2:3. Камбэк и два пенальти. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Путь до 1000. Роналду забил 951-й гол в карьере
ПСЖ – Ницца – 1:0. Как парижане забили на 90+4-й. Видеообзор матча
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Халидж Аль-Таавун Аль-Кадисия Аль-Иттихад Джидда видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01 ноября 2025, 09:45 15
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс

Хартс лидирует и мечтает о чемпионстве, нейтральные фаны говорят – не верю

ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31 октября 2025, 20:10 5
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером

Болельщики Динамо обратились к Владимиру Бражко после матча

В Динамо прокомментировали информацию о трансфере защитника из Бразилии
Футбол | 01.11.2025, 17:41
В Динамо прокомментировали информацию о трансфере защитника из Бразилии
В Динамо прокомментировали информацию о трансфере защитника из Бразилии
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Футбол | 01.11.2025, 15:01
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Футбол | 01.11.2025, 08:55
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
31.10.2025, 07:02 2
Бокс
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 2
Футбол
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем