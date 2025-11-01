Что такое доминация: Синнер повесил Звереву баранку и вышел в финал Парижа
Янник чуть более чем за час размазал Александра в полуфинале Мастерса в Берси
Второй номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) вышел в финал турнира АТР 1000 в Париже (Франция).
В полуфинале итальянец в двух сетах уничтожил третью ракетку мира Александра Зверева (Германия) за 1 час и 2 минуты.
ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/2 финала
Александр Зверев (Германия) [3] – Янник Синнер (Италия) [2] – 0:6, 1:6
Синнер провел против Зверева девятое очное противостояние и добыл пятую победу, в частности третью в 2025 году. В этом сезоне Янник обыгрывал Александра в финалах Australian Open и пятисотника в Вене.
На кортах Парижа Синнер, помимо Зверева, также прошел Зизу Бергса, Франсиско Черундоло и Бена Шелтона. За четыре поединка итальянец не отдал ни одного сета. В финале Янник поборется против Феликса Оже-Альяссима, который в своем полуфинале выбил Александра Бублика.
Янник прошел в 32-й финал в карьере и в девятый в сезоне. Что касается Мастерсов, то Синнер проведет девятый матч за титул на соревнованиях такой категории и постарается выиграть пятый трофей.
Янник одержал 25-ю победу подряд на крытых хардовых кортах. Общий винстрик Янника составляет девять поединков благодаря удачному выступлению в Берси и триумфу в Вене.
Если 2 ноября Синнер обыграет Оже в финале Парижа, то возглавит рейтинг АТР, сместив с первой строчки Карлоса Алькараса.
