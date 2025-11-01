Новичок УПЛ установил рекорд по посещаемости на домашних матчах

Новичок Украинской Премьер-лиги, «Кудровка», установил личный рекорд на уровне высшей лиги Украины.

Впервые номинальный домашний матч команды посетили 1 111 фанатов. Это произошло на «Оболонь-Арене» в поединке с киевской «Оболонью».

Рекордный матч завершился успешно для «Кудровки» – команда оформила победу со счетом 1:0.

В турнирной таблице «Кудровка» находится на восьмом месте, имея 14 зачетных баллов.