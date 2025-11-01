Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок УПЛ установил рекорд по посещаемости на домашних матчах
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 19:09 | Обновлено 01 ноября 2025, 19:11
1077
1

Новичок УПЛ установил рекорд по посещаемости на домашних матчах

Номинальный домашний поединок «Кудровки» против «Оболони» посетили 1 111 зрителей

01 ноября 2025, 19:09 | Обновлено 01 ноября 2025, 19:11
1077
1 Comments
Новичок УПЛ установил рекорд по посещаемости на домашних матчах
ФК Кудровка

Новичок Украинской Премьер-лиги, «Кудровка», установил личный рекорд на уровне высшей лиги Украины.

Впервые номинальный домашний матч команды посетили 1 111 фанатов. Это произошло на «Оболонь-Арене» в поединке с киевской «Оболонью».

Рекордный матч завершился успешно для «Кудровки» – команда оформила победу со счетом 1:0.

В турнирной таблице «Кудровка» находится на восьмом месте, имея 14 зачетных баллов.

По теме:
Эпицентр – Верес – 2:3. Камбэк и два пенальти. Видео голов и обзор матча
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: Есть разочарование. У Кривбасса должно быть больше очков
Заря – Рух. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кудровка Кудровка - Оболонь рекорд болельщики
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Криштианиньо. Сын Роналду забил за сборную Португалии
Футбол | 01 ноября 2025, 17:45 0
ВИДЕО. Криштианиньо. Сын Роналду забил за сборную Португалии
ВИДЕО. Криштианиньо. Сын Роналду забил за сборную Португалии

Криштианиньо отличился в матче команды U-16

ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Футбол | 01 ноября 2025, 02:02 0
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»

Известный тренер – о возможной отставке Шовковского и Турана

Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01.11.2025, 08:02
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Бокс | 01.11.2025, 07:05
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
7 факторов, которые помогли Манчестер Юнайтед вновь мечтать о чемпионстве
Футбол | 01.11.2025, 12:05
7 факторов, которые помогли Манчестер Юнайтед вновь мечтать о чемпионстве
7 факторов, которые помогли Манчестер Юнайтед вновь мечтать о чемпионстве
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Володимир
Ничего удивительного ! Команда интересно смотрится ещё с этапа переходных матчей  !
Ответить
-1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 2
Футбол
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
30.10.2025, 16:30
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем