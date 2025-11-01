Украина. Премьер лига01 ноября 2025, 19:09 | Обновлено 01 ноября 2025, 19:11
Новичок УПЛ установил рекорд по посещаемости на домашних матчах
Номинальный домашний поединок «Кудровки» против «Оболони» посетили 1 111 зрителей
Новичок Украинской Премьер-лиги, «Кудровка», установил личный рекорд на уровне высшей лиги Украины.
Впервые номинальный домашний матч команды посетили 1 111 фанатов. Это произошло на «Оболонь-Арене» в поединке с киевской «Оболонью».
Рекордный матч завершился успешно для «Кудровки» – команда оформила победу со счетом 1:0.
В турнирной таблице «Кудровка» находится на восьмом месте, имея 14 зачетных баллов.
Ничего удивительного ! Команда интересно смотрится ещё с этапа переходных матчей !
