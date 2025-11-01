У Баварии новый главный преследователь, важная победа Боруссии М

Состоялась большая часть матчей очередного тура чемпионата Германии.

Звание главного преследователя Баварии перехватывает Лейпциг, который обыграл Штутгарт 3:1 и выиграл четыре из последних пяти встреч, поднимаясь на второе место.

Команда отстает от мюнхенцев на два очка, а команда Венсана Компани позже сыграет с Байером.

Отметим ситуацию Боруссии Менхенгладбах. Популярная в Германии команда сегодня выиграла, но с 6 очками остается в зоне переходных матчей.

Чемпионат Германии. 9-й тур

Лейпциг – Штутгарт 3:1

Голы: Шабот, 45 (в свои ворота), Диоманде, 53, Ромуло, 90 – Томас, 65

Хайденхайм – Айнтрахт 1:1

Голы: Зивзиадзе, 32 – Кристиансен, 55

Майнц – Вердер 1:1

Голы: Видмер, 36 – Стаге, 85

Санкт-Паули – Боруссия Менхенгладбах 0:4

Голы: Табакович, 15, 40, Мачино, 75, Фрауло, 80

Унион – Фрайбург 0:0

Турнирная таблица