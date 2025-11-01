Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 ноября 2025, 18:42 | Обновлено 01 ноября 2025, 18:55
У Баварии новый главный преследователь, важная победа Боруссии М

Лейпциг обыграл Штутгарт

У Баварии новый главный преследователь, важная победа Боруссии М
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась большая часть матчей очередного тура чемпионата Германии.

Звание главного преследователя Баварии перехватывает Лейпциг, который обыграл Штутгарт 3:1 и выиграл четыре из последних пяти встреч, поднимаясь на второе место.

Команда отстает от мюнхенцев на два очка, а команда Венсана Компани позже сыграет с Байером.

Отметим ситуацию Боруссии Менхенгладбах. Популярная в Германии команда сегодня выиграла, но с 6 очками остается в зоне переходных матчей.

Чемпионат Германии. 9-й тур

Лейпциг – Штутгарт 3:1
Голы: Шабот, 45 (в свои ворота), Диоманде, 53, Ромуло, 90 – Томас, 65

Хайденхайм – Айнтрахт 1:1
Голы: Зивзиадзе, 32 – Кристиансен, 55

Майнц – Вердер 1:1
Голы: Видмер, 36 – Стаге, 85

Санкт-Паули – Боруссия Менхенгладбах 0:4
Голы: Табакович, 15, 40, Мачино, 75, Фрауло, 80

Унион – Фрайбург 0:0

Турнирная таблица

