У Баварии новый главный преследователь, важная победа Боруссии М
Лейпциг обыграл Штутгарт
Состоялась большая часть матчей очередного тура чемпионата Германии.
Звание главного преследователя Баварии перехватывает Лейпциг, который обыграл Штутгарт 3:1 и выиграл четыре из последних пяти встреч, поднимаясь на второе место.
Команда отстает от мюнхенцев на два очка, а команда Венсана Компани позже сыграет с Байером.
Отметим ситуацию Боруссии Менхенгладбах. Популярная в Германии команда сегодня выиграла, но с 6 очками остается в зоне переходных матчей.
Чемпионат Германии. 9-й тур
Лейпциг – Штутгарт 3:1
Голы: Шабот, 45 (в свои ворота), Диоманде, 53, Ромуло, 90 – Томас, 65
Хайденхайм – Айнтрахт 1:1
Голы: Зивзиадзе, 32 – Кристиансен, 55
Майнц – Вердер 1:1
Голы: Видмер, 36 – Стаге, 85
Санкт-Паули – Боруссия Менхенгладбах 0:4
Голы: Табакович, 15, 40, Мачино, 75, Фрауло, 80
Унион – Фрайбург 0:0
