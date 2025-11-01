С двумя украинцами: Трабзонспор назвал состав на дерби с Галатасараем
Александр Зубков и Арсений Батагов готовы к старту поединка
В первый день ноября состоится центральный поединок 11-го тура чемпионата Турции: «Галатасарай» встретится с «Трабзонспором».
Местом проведения матча лидеров первенства станет «Rams Park» в Стамбуле.
Главный тренер гостей решил с первых минут выпустить сразу двух украинцев: Александра Зубкова и Арсения Батагова. Третий представитель Украины, Данило Сикан, начнет матч в запасе.
Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на поединок «Галатасарай» – «Трабзонспор»
