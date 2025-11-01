Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С двумя украинцами: Трабзонспор назвал состав на дерби с Галатасараем
Турция
01 ноября 2025, 18:22
0

С двумя украинцами: Трабзонспор назвал состав на дерби с Галатасараем

Александр Зубков и Арсений Батагов готовы к старту поединка

С двумя украинцами: Трабзонспор назвал состав на дерби с Галатасараем
Getty Images/Global Images Ukraine

В первый день ноября состоится центральный поединок 11-го тура чемпионата Турции: «Галатасарай» встретится с «Трабзонспором».

Местом проведения матча лидеров первенства станет «Rams Park» в Стамбуле.

Главный тренер гостей решил с первых минут выпустить сразу двух украинцев: Александра Зубкова и Арсения Батагова. Третий представитель Украины, Данило Сикан, начнет матч в запасе.

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на поединок «Галатасарай» – «Трабзонспор»

Галатасарай Трабзонспор стартовые составы чемпионат Турции по футболу Даниил Сикан Арсений Батагов Александр Зубков
