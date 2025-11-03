Легенда Динамо Ващук назвал Шовковскому самых слабых игроков клуба

Легенда «Динамо» Владислав Ващук, который сегодня защищает Украину в рядах НГУ, считает, что защита киевлян является слабым звеном в клубе.

«Никто из защитников Динамо мне не нравится, ни центральных, ни крайних.Если я начну объяснять, наш разговор затянется на час. В Динамо есть тренер, который отвечает за подготовку защитников, он должен знать, что не так, а я не хочу говорить об этом в целом», – отметил Ващук.

Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о бывшем защитнике клуба Владиславе Ващуке, который сейчас служит в НГУ.