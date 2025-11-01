Скандал. УЕФА обвинили в краже формата еврокубков и требуют €20 млн

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
01 ноября 2025, 17:35 | Обновлено 01 ноября 2025, 17:55
Организацию MatchVision возглавляет спортивный консультант из Чили Леандро Шара

Леандро Шара

Организация MatchVision, которую возглавляет спортивный консультант из Чили Леандро Шара, обвинила УЕФА в несанкционированном использовании формата соревнований для клубных европейских турниров.

По версии MatchVision, именно эта компания разработала гибридную систему соревнований – так называемый лиговый этап (league phase), или формат POT System, который с сезона 2024/25 применяется в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В MatchVision утверждают, что зарегистрировали авторское право на формат в Чили в 2006 году, а в 2013 году неоднократно представляли эту идею представителям УЕФА. Однако только через 11 лет формат был внедрен без надлежащего согласования или лицензии. MatchVision требует, чтобы УЕФА признала ее участие в создании формата, пригласила соответствующих представителей на свои мероприятия и заключила коммерческое соглашение с MatchVision.

В свою очередь, УЕФА заявляет, что обвинения являются неподтвержденными или безосновательными. Новый формат ЛЧ предусматривает, что 36 клубов разделены не на классические группы, а играют в едином режиме лиги с 8 матчами (4 – дома, 4 – на выезде) против разных соперников. Также швейцарская система предусматривает компьютерную жеребьевку соперников вместо традиционного вытягивания шаров.

Общая сумма компенсации в иске MatchVision против УЕФА составляет 20 млн евро, кроме того, Леандро Шара требует 200 тысяч евро компенсации лично.

Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций УЕФА суд скандал швейцарская система судебный иск компенсация финансы
Николай Степанов Источник: The Athletic
