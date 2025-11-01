Скандал. УЕФА обвинили в краже формата еврокубков и требуют €20 млн

Организация MatchVision, которую возглавляет спортивный консультант из Чили Леандро Шара, обвинила УЕФА в несанкционированном использовании формата соревнований для клубных европейских турниров.

По версии MatchVision, именно эта компания разработала гибридную систему соревнований – так называемый лиговый этап (league phase), или формат POT System, который с сезона 2024/25 применяется в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В MatchVision утверждают, что зарегистрировали авторское право на формат в Чили в 2006 году, а в 2013 году неоднократно представляли эту идею представителям УЕФА. Однако только через 11 лет формат был внедрен без надлежащего согласования или лицензии. MatchVision требует, чтобы УЕФА признала ее участие в создании формата, пригласила соответствующих представителей на свои мероприятия и заключила коммерческое соглашение с MatchVision.

В свою очередь, УЕФА заявляет, что обвинения являются неподтвержденными или безосновательными. Новый формат ЛЧ предусматривает, что 36 клубов разделены не на классические группы, а играют в едином режиме лиги с 8 матчами (4 – дома, 4 – на выезде) против разных соперников. Также швейцарская система предусматривает компьютерную жеребьевку соперников вместо традиционного вытягивания шаров.

Общая сумма компенсации в иске MatchVision против УЕФА составляет 20 млн евро, кроме того, Леандро Шара требует 200 тысяч евро компенсации лично.