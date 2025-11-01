Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Они украли формат ЛЧ? В УЕФА столкнулись со странным судебным иском
Лига чемпионов
01 ноября 2025, 18:05 | Обновлено 01 ноября 2025, 18:23
1019
3

Они украли формат ЛЧ? В УЕФА столкнулись со странным судебным иском

Организация MatchVision требует в суде от УЕФА около €20 млн компенсации

01 ноября 2025, 18:05 | Обновлено 01 ноября 2025, 18:23
1019
3 Comments
Они украли формат ЛЧ? В УЕФА столкнулись со странным судебным иском
Getty Images/Global Images Ukraine

В УЕФА столкнулись с необычным судебным иском на сумму более 20 миллионов евро. Чилийская спортивная консалтинговая компания MatchVision подала в суд на главную европейскую футбольную организацию. Суть претензий – якобы незаконное использование формата лиговой фазы, который с 2024 года применяется в мужских клубных еврокубковых турнирах.

Компания MatchVision начала процесс в апреле, подав документы в суд в Испании. Сначала дело рассматривалось в одном из коммерческих судов Мадрида – в том самом, который на этой неделе отклонил апелляцию УЕФА по затяжному делу Европейской Суперлиги.

Однако в сентябре дело MatchVision было передано в суд швейцарского города Лозанны, где находится штаб-квартира УЕФА. Организацию еще официально не уведомили о подаче иска, но после этого у нее будет 20 рабочих дней, чтобы представить ответ.

Иск имеет определенную связь с делом Европейской Суперлиги, ведь именно угроза отделения клубов в 2021 году подтолкнула УЕФА ускорить реформу Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В результате количество участников увеличилось с 32 до 36, а групповой этап был заменен лиговым форматом.

Так называемая швейцарская система, частично заимствованная из шахматных турниров, предусматривает, что все 36 команд располагаются в одной таблице. Каждая команда проводит 8 матчей – 4 дома и 4 на выезде – против разных соперников.

В отличие от классических турниров по швейцарской системе, где пары определяются после каждого раунда, в УЕФА жеребьевка проводится только один раз. Каждая команда получает двух соперников из четырех корзин, в каждой из которых – по 9 клубов.

По утверждению MatchVision, именно эту систему запатентовал основатель компании Леандро Шара в Чили еще в 2006 году. Компания также заявляет, что представляла свою идею УЕФА в 2013 году и на нескольких спортивных конференциях. Кроме того, MatchVision утверждает, что подобные турниры уже проводились в нескольких странах, а ФИФА признала формат интеллектуальной собственностью MatchVision.

Шара впервые пригрозил судебным иском перед жеребьевкой Лиги чемпионов сезона 2024/25, то есть 14 месяцев назад, а теперь заявил, что вынужден требовать компенсации. Компания требует 20 миллионов евро, а сам Шара – еще 200 тысяч евро лично. Также истцы просят начислить проценты за три сезона – прошедший, текущий и следующий – что свидетельствует о том, что они не ожидают быстрой уступки со стороны УЕФА.

Леандро Шара называет себя «разработчиком математических алгоритмов, применяемых в разных областях, в том числе в спорте». Он утверждает, что один из таких алгоритмов стал основой системы корзин и имеет авторское подтверждение.

Он также приписывает себе заслугу в увеличении количества голов в матчах обновленной Лиги чемпионов и обвиняет УЕФА в попытке «отделить систему от ее автора», меняя название формата в последние годы. По мнению Шары, эти действия «не меняют факта кражи».

«Это присвоение интеллектуальной собственности, совершенное публично во время жеребьевки в августе 2024 года, вынуждает нас предпринять меры», – заявил Шара, пригрозив расширить иск на всех, кто «сознательно способствовал этому нарушению». Он добавил, что MatchVision имеет «технические исследования, регистрации и свидетельства», подтверждающие его позицию, и требует признания авторства и выплаты компенсации.

УЕФА пока не ответила на запрос относительно судебного иска в Испании. Когда же Шара в прошлом году направил письмо с требованием прекратить нарушение, представитель УЕФА заявил: «Заявления MatchVision в лучшем случае безосновательны и просто добавляют еще один пункт в список подобных действий. УЕФА будет защищать свою позицию, хотя это едва ли стоит усилий».

По материалам The Athletic

По теме:
Ментальные проблемы: известный биатлонист посочувствовал Жюльи Симон
Скандал. УЕФА обвинили в краже формата еврокубков и требуют €20 млн
Легенда биатлона: «Ее не допустят к соревнованиям. Нужно начать сначала»
УЕФА Лига Европы скандал суд судебный иск Лига чемпионов Лига конференций швейцарская система компенсация финансы регламент статьи The Athletic
Николай Степанов Источник: The Athletic
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01 ноября 2025, 08:41 2
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»

Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером

Тренер Жироны сохраняет оптимизм: «Выберемся из зоны вылета»
Футбол | 01 ноября 2025, 17:49 0
Тренер Жироны сохраняет оптимизм: «Выберемся из зоны вылета»
Тренер Жироны сохраняет оптимизм: «Выберемся из зоны вылета»

Мичел уверен, что команда не вылетит

Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Бокс | 01.11.2025, 07:05
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Футбол | 01.11.2025, 15:01
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Футбол | 01.11.2025, 08:55
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nazarp
Для УЄФА 20 млн це дрібничка
якщо вони справді презентували в свій час цей формат і зробили панетн на це, то я думаю заслуговують.
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
источник руснявый?)))
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 51
Бокс
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 2
Футбол
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
31.10.2025, 07:02 2
Бокс
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем