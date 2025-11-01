Они украли формат ЛЧ? В УЕФА столкнулись со странным судебным иском

В УЕФА столкнулись с необычным судебным иском на сумму более 20 миллионов евро. Чилийская спортивная консалтинговая компания MatchVision подала в суд на главную европейскую футбольную организацию. Суть претензий – якобы незаконное использование формата лиговой фазы, который с 2024 года применяется в мужских клубных еврокубковых турнирах.

Компания MatchVision начала процесс в апреле, подав документы в суд в Испании. Сначала дело рассматривалось в одном из коммерческих судов Мадрида – в том самом, который на этой неделе отклонил апелляцию УЕФА по затяжному делу Европейской Суперлиги.

Однако в сентябре дело MatchVision было передано в суд швейцарского города Лозанны, где находится штаб-квартира УЕФА. Организацию еще официально не уведомили о подаче иска, но после этого у нее будет 20 рабочих дней, чтобы представить ответ.

Иск имеет определенную связь с делом Европейской Суперлиги, ведь именно угроза отделения клубов в 2021 году подтолкнула УЕФА ускорить реформу Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В результате количество участников увеличилось с 32 до 36, а групповой этап был заменен лиговым форматом.

Так называемая швейцарская система, частично заимствованная из шахматных турниров, предусматривает, что все 36 команд располагаются в одной таблице. Каждая команда проводит 8 матчей – 4 дома и 4 на выезде – против разных соперников.

В отличие от классических турниров по швейцарской системе, где пары определяются после каждого раунда, в УЕФА жеребьевка проводится только один раз. Каждая команда получает двух соперников из четырех корзин, в каждой из которых – по 9 клубов.

По утверждению MatchVision, именно эту систему запатентовал основатель компании Леандро Шара в Чили еще в 2006 году. Компания также заявляет, что представляла свою идею УЕФА в 2013 году и на нескольких спортивных конференциях. Кроме того, MatchVision утверждает, что подобные турниры уже проводились в нескольких странах, а ФИФА признала формат интеллектуальной собственностью MatchVision.

Шара впервые пригрозил судебным иском перед жеребьевкой Лиги чемпионов сезона 2024/25, то есть 14 месяцев назад, а теперь заявил, что вынужден требовать компенсации. Компания требует 20 миллионов евро, а сам Шара – еще 200 тысяч евро лично. Также истцы просят начислить проценты за три сезона – прошедший, текущий и следующий – что свидетельствует о том, что они не ожидают быстрой уступки со стороны УЕФА.

Леандро Шара называет себя «разработчиком математических алгоритмов, применяемых в разных областях, в том числе в спорте». Он утверждает, что один из таких алгоритмов стал основой системы корзин и имеет авторское подтверждение.

Он также приписывает себе заслугу в увеличении количества голов в матчах обновленной Лиги чемпионов и обвиняет УЕФА в попытке «отделить систему от ее автора», меняя название формата в последние годы. По мнению Шары, эти действия «не меняют факта кражи».

«Это присвоение интеллектуальной собственности, совершенное публично во время жеребьевки в августе 2024 года, вынуждает нас предпринять меры», – заявил Шара, пригрозив расширить иск на всех, кто «сознательно способствовал этому нарушению». Он добавил, что MatchVision имеет «технические исследования, регистрации и свидетельства», подтверждающие его позицию, и требует признания авторства и выплаты компенсации.

УЕФА пока не ответила на запрос относительно судебного иска в Испании. Когда же Шара в прошлом году направил письмо с требованием прекратить нарушение, представитель УЕФА заявил: «Заявления MatchVision в лучшем случае безосновательны и просто добавляют еще один пункт в список подобных действий. УЕФА будет защищать свою позицию, хотя это едва ли стоит усилий».

По материалам The Athletic