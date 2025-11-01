Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
01 ноября 2025, 16:39 |
103
Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа на Итоговом турнире WTA 2025

Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

1 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартуют поединки Итогового турнира WTA 2025.

В субботу будут сыграны поединки первого тура в группе Серены Уильямс. Ориентировочно в 18:30 по Киеву на корт выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 4) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTА 6).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Анисимова и Рыбакина никогда не пересекались на уровне Тура.

В одном квартере Аманда и Елена выступают вместе с Игой Свентек и Мэдисон Киз.

📺 Видеотрансляция

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Елена Рыбакина Аманда Анисимова смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
