Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартуют поединки Итогового турнира WTA 2025.

В субботу будут сыграны поединки первого тура в группе Серены Уильямс. Ориентировочно в 18:30 по Киеву на корт выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 4) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTА 6).

Ранее Анисимова и Рыбакина никогда не пересекались на уровне Тура.

В одном квартере Аманда и Елена выступают вместе с Игой Свентек и Мэдисон Киз.

