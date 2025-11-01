Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа на Итоговом турнире WTA 2025
1 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартуют поединки Итогового турнира WTA 2025.
В субботу будут сыграны поединки первого тура в группе Серены Уильямс. Ориентировочно в 18:30 по Киеву на корт выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 4) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTА 6).
Ранее Анисимова и Рыбакина никогда не пересекались на уровне Тура.
В одном квартере Аманда и Елена выступают вместе с Игой Свентек и Мэдисон Киз.
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
