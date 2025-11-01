Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, кто может возглавить команду Малиновского после увольнения Виейра
Италия
01 ноября 2025, 13:43 |
347
0

Известно, кто может возглавить команду Малиновского после увольнения Виейра

Паоло Ваноли – главный претендент на пост тренера «Дженоа»

01 ноября 2025, 13:43 |
347
0
Известно, кто может возглавить команду Малиновского после увольнения Виейра
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Ваноли

«Дженоа» определилась с кандидатом на пост главного тренера после увольнения Патрика Виейра.

Как сообщает Николо Скира, руководство генуэзцев хочет видеть во главе команды экс-тренера «Торино» Паоло Ваноли.

Между сторонами уже начались переговоры о возможном сотрудничестве.

Ваноли находится без работы с лета 2025 года, после того как его уволили из «Торино», с которым он занял 11-е место в турнирной таблице. До этого Паоло возглавлял «Венецию», которую в сезоне 2023/24 вывел в Серию А.

Отметим, что после девяти туров Серии А «Дженоа» занимает последнее место в турнирной таблице, имея 3 очка в активе.

Следующий матч «грифоны» проведут в понедельник, 3 ноября, в 19:30, когда в рамках 10-го тура Серии А поедут в гости к «Сассуоло».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец остался без тренера. Состоялась отставка легенды
Экс-форвард Ромы оценил игру Довбика в чемпионате: «Гасперини понимает это»
Клуб украинца в Серии А уволил спортивного директора
Дженоа Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу Патрик Виейра
Иван Чирко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01 ноября 2025, 09:45 12
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс

Хартс лидирует и мечтает о чемпионстве, нейтральные фаны говорят – не верю

Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01 ноября 2025, 08:02 1
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб

Александр Андриевский сообщил, как покинул киевский клуб

Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Футбол | 01.11.2025, 09:22
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Атлетико – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01.11.2025, 12:34
Атлетико – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Футбол | 01.11.2025, 08:55
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
САБО: «Он везунчик, и его команды постоянно забивают голы из ниоткуда»
САБО: «Он везунчик, и его команды постоянно забивают голы из ниоткуда»
31.10.2025, 06:32 3
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
31.10.2025, 08:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем