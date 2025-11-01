Известно, кто может возглавить команду Малиновского после увольнения Виейра

«Дженоа» определилась с кандидатом на пост главного тренера после увольнения Патрика Виейра.

Как сообщает Николо Скира, руководство генуэзцев хочет видеть во главе команды экс-тренера «Торино» Паоло Ваноли.

Между сторонами уже начались переговоры о возможном сотрудничестве.

Ваноли находится без работы с лета 2025 года, после того как его уволили из «Торино», с которым он занял 11-е место в турнирной таблице. До этого Паоло возглавлял «Венецию», которую в сезоне 2023/24 вывел в Серию А.

Отметим, что после девяти туров Серии А «Дженоа» занимает последнее место в турнирной таблице, имея 3 очка в активе.

Следующий матч «грифоны» проведут в понедельник, 3 ноября, в 19:30, когда в рамках 10-го тура Серии А поедут в гости к «Сассуоло».