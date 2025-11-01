Известно, кто может возглавить команду Малиновского после увольнения Виейра
Паоло Ваноли – главный претендент на пост тренера «Дженоа»
«Дженоа» определилась с кандидатом на пост главного тренера после увольнения Патрика Виейра.
Как сообщает Николо Скира, руководство генуэзцев хочет видеть во главе команды экс-тренера «Торино» Паоло Ваноли.
Между сторонами уже начались переговоры о возможном сотрудничестве.
Ваноли находится без работы с лета 2025 года, после того как его уволили из «Торино», с которым он занял 11-е место в турнирной таблице. До этого Паоло возглавлял «Венецию», которую в сезоне 2023/24 вывел в Серию А.
Отметим, что после девяти туров Серии А «Дженоа» занимает последнее место в турнирной таблице, имея 3 очка в активе.
Следующий матч «грифоны» проведут в понедельник, 3 ноября, в 19:30, когда в рамках 10-го тура Серии А поедут в гости к «Сассуоло».
Paolo #Vanoli is #Genoa’s main target as new coach. Opened talks. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 1, 2025
