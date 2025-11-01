Легионер Вереса: «Я искренне уважаю его как человека»

Греческий легионер ровенского Вереса Константинос Стамулис расхвалил главного тренера «волков» Олега Шандрука и президента клуба Ивана Надеина.

– Как складываются твои отношения с главным тренером Олегом Шандруком?

– Он верил в меня с самого начала. У нас очень хорошие и честные отношения, и он помогает мне развиваться как игроку своими советами. Я искренне уважаю его как человека, так и тренера.

– Какое впечатление произвел на тебя президент Вереса Иван Надеин?

– Он очень хороший и положительный человек. То, как он общается, заставляет тебя чувствовать себя комфортно, когда ты с ним разговариваешь. Он очень упорно работает с большой страстью и любовью к команде, – сказал Стамулис.