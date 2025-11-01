Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер Вереса: «Я искренне уважаю его как человека»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 12:11 | Обновлено 01 ноября 2025, 12:13
Легионер Вереса: «Я искренне уважаю его как человека»

Константинос Стамулис расхвалил Олега Шандрука и Ивана Надеина

Легионер Вереса: «Я искренне уважаю его как человека»
Getty Images/Global Images Ukraine. Константинос Стамулис

Греческий легионер ровенского Вереса Константинос Стамулис расхвалил главного тренера «волков» Олега Шандрука и президента клуба Ивана Надеина.

– Как складываются твои отношения с главным тренером Олегом Шандруком?

– Он верил в меня с самого начала. У нас очень хорошие и честные отношения, и он помогает мне развиваться как игроку своими советами. Я искренне уважаю его как человека, так и тренера.

– Какое впечатление произвел на тебя президент Вереса Иван Надеин?

– Он очень хороший и положительный человек. То, как он общается, заставляет тебя чувствовать себя комфортно, когда ты с ним разговариваешь. Он очень упорно работает с большой страстью и любовью к команде, – сказал Стамулис.

Константинос Стамулис Олег Шандрук Иван Надеин Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
