Легионер Вереса: «Сначала мы все боялись войны – и моя семья, и я»

Греческий легионер «Верес» Константинос Стамулис рассказал, как возник вариант с переходом к расположению «волков». Футболист рассказал, как его семья воспринимает войну на Украине.

– Как ты стал игроком Вереса? Что тебя заинтересовало в этом варианте?

– Я решил присоединиться к Вересу, потому что с первого же момента разговора с людьми из клуба я почувствовал, что они искренне верят в меня, и это многое для меня значило.

Меня поразили целые клубы и решимость всех, кто здесь работает, помогать ему расти и совершенствоваться сезон за сезоном.

– Был ли у тебя предложения от других клубов?

– У меня были предложения и от других клубов, но, как я уже упоминал ранее, люди из Вереса покорили меня из первого же разговора.

– Не боялся ли ты войны? Что говорит твоя семья?

– Сначала мы все боялись войны – и моя семья, и я. Однако вскоре мы поняли, что Ровно – безопасный город, и с каждым днем ​​страх, который у нас был, исчезает.

– Как тебе футбольная атмосфера в Ровно?

– Я, честно говоря, поражен атмосферой здесь, в Ровно. Каждый раз, когда мы играем дома, не могу дождаться, чтобы выйти на поле. Наши болельщики невероятно нас поддерживают, и они действительно наш 12-й игрок, – сказал Стамулис.