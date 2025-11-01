Легионер Вереса: «Сначала мы все боялись войны – и моя семья, и я»
Константинос Стамулис рассказал, как оказался в УПЛ
Греческий легионер «Верес» Константинос Стамулис рассказал, как возник вариант с переходом к расположению «волков». Футболист рассказал, как его семья воспринимает войну на Украине.
– Как ты стал игроком Вереса? Что тебя заинтересовало в этом варианте?
– Я решил присоединиться к Вересу, потому что с первого же момента разговора с людьми из клуба я почувствовал, что они искренне верят в меня, и это многое для меня значило.
Меня поразили целые клубы и решимость всех, кто здесь работает, помогать ему расти и совершенствоваться сезон за сезоном.
– Был ли у тебя предложения от других клубов?
– У меня были предложения и от других клубов, но, как я уже упоминал ранее, люди из Вереса покорили меня из первого же разговора.
– Не боялся ли ты войны? Что говорит твоя семья?
– Сначала мы все боялись войны – и моя семья, и я. Однако вскоре мы поняли, что Ровно – безопасный город, и с каждым днем страх, который у нас был, исчезает.
– Как тебе футбольная атмосфера в Ровно?
– Я, честно говоря, поражен атмосферой здесь, в Ровно. Каждый раз, когда мы играем дома, не могу дождаться, чтобы выйти на поле. Наши болельщики невероятно нас поддерживают, и они действительно наш 12-й игрок, – сказал Стамулис.
