  4. ШАРАЙ: «Уйти из Вереса? Я рассматривал смену команды»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 18:39 | Обновлено 27 октября 2025, 19:38
ШАРАЙ: «Уйти из Вереса? Я рассматривал смену команды»

Владислав рассказал, были ли у него предложения от других клубов

НК Верес. Владислав Шарай

Вингер ровенского «Вереса» Владислав Шарай рассказал об игровой практике и сообщил, что рассматривал вариант ухода из клуба.

– В последних матчах вы выходите на поле с лавы запасных. Чего, по вашему мнению, вам не хватает, чтобы выиграть место в основе?

– До этого периода я играл все матчи в стартовом составе. И то, что сейчас я выхожу на замену – не критично. Я не считаю, что мне чего-то не хватает. Команда мало забивает, в том числе и я, поэтому у нас есть конкуренция, и тренер принимает решение, кто именно играет.

– В последний раз в УПЛ вы забивали еще в феврале, когда «Верес» победил «Кривбасс» 3:0. С чем связываете такую долгую «сухую» серию?

– Забивал я уже действительно довольно давно… По моему мнению, где-то не хватает мастерства, а где-то вратари хорошо играют. Вместе с тем, я чувствую, что скоро эта серия закончится.

– Можно сказать, что в «Вересе» вы старожил, играете за команду с сезона 2022/2023. За эти годы вам поступали предложения о смене команды? Если да, то рассматривали ли вы их или всё устраивает в Ровно и другим клубам сейчас даже не стоит пытаться что-то предлагать?

– Да, за эти годы были предложения… И я не буду говорить «нет». Да, я рассматривал смену команды, но были свои моменты, о которых я не хочу говорить. На данный момент у меня действующий контракт с «Вересом» до лета, и меня все устраивает в клубе.

Владислав Шарай Верес Ровно трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Football.ua
