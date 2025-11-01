Эксперт рассказал, почему Трубин может потерять место в старте Бенфики

Бывший тренер сборных Украины разных возрастных категорий, а ныне эксперт Владимир Цыткин считает, что голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин может потерять место в стартовом составе лиссабонской команды.

Произойдет это в том случае, если «орлы» подпишут вратаря испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена, в услугах которого заинтересован главный тренер Жозе Моуриньо.

«Это похоже на правду (трансфер тер Штегена – прим). Моуриньо – хитрый лис. В прессе он может хвалить Трубина, но при этом понимает, что если «Бенфика» хочет добиваться серьезных целей, то вратарь должен быть более надежным.

Тер Штеген – вратарь более высокого класса, чем Трубин. Если португальская команда подпишет его, то голкиперу сборной Украины придется искать новую команду. Здесь вопрос в том, захочет ли Трубин идти в ПСЖ вторым вратарем.

При Тер Штегене украинский вратарь сядет на скамейку запасных. Немец – опытный голкипер, который играл в топовых командах. Хотя побороться можно, Тер Штеген тоже имеет свои слабые стороны», – считает Цыткин.