Экс-тренер сборных Украины: «Нельзя сравнивать Трубина и Сафонова»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем работал со сборными Украины всех возрастов, оценил игру голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина, а также прокомментировал информацию о возможном трансфере в ПСЖ и сравнение с Матвеем Сафоновым:

«Я вообще не понимаю, зачем Сафонова взяли. Вратарь он среднего уровня, ничего выдающегося нет. Думаю, это какие-нибудь агентские игры.

Сафонова с Трубиным даже сравнивать не стоит, потому что россиянин на сегодняшний день – это не вратарь. По большому счету он нигде не играл, в парижском клубе сидит только в запасе. Где Сафонов выступал до ПСЖ? «Краснодар». И никто из игроков ПСЖ даже не знает, где находится Краснодар.

Трубин, как и большинство украинских вратарей, не рискует. Было видно, что «Ньюкасл» в Лиге чемпионов его хорошо изучил и все подачи углового шли во вратарскую.

Несколько раз у Трубина даже получалось сыграть на выходах. Но во втором тайме, когда была борьба в центре вратарской, голкипер с таким ростом стоял боком в центре ворот. Трубин не рискует, потому что не уверен в себе», – считает Цыткин.