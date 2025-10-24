Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Франция
24 октября 2025, 21:05 |
4354
9

ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова

Парижский клуб заинтересован в услугах Анатолий Трубина, который выступает за «Бенфику»

24 октября 2025, 21:05 |
4354
9 Comments
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин может перебраться в чемпионат Франции – в услугах 24-летнего футболиста заинтересован ПСЖ.

Тренерский штаб парижского клуба во главе с Луисом Энрике намерен найти вратаря, который составит конкуренцию нынешнему первому номеру Лукасу Шевалье. Резервный вратарь ПСЖ, россиянин Матвей Сафонов недоволен своим положением в команде, поэтому намерен уйти в аренду, чтобы получать постоянную игровую практику.

Французский клуб считает, что 19-летний Ренато Марин может не справиться с ролью второго номера в сезоне 2025/26, учитывая огромное количество матчей в чемпионате, Кубке и Лиги чемпионов.

По этой причине, ПСЖ готов выйти на трансферный рынок, чтобы побороться за Трубина. В Париже считают, что наличие двух высококлассных голкиперов (украинца и Шевалье) поможет бороться за самые высокие задачи.

«Бенфика» может подписать Марка-Андре тер Штегена, если украинский вратарь покинет чемпионат Португалии.

По теме:
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ФОТО. Что сказал Роналду звезде МЮ, чтобы убедить его остаться в клубе
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
ПСЖ Матвей Сафонов Люка Шевалье чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин трансферы трансферы Лиги 1
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
Футбол | 24 октября 2025, 17:31 10
Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию

«Горожане» создали кучу моментов во втором тайме, но не смогли спасти проигранную игру

Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Футбол | 23 октября 2025, 22:54 1
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24.10.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Эксперт: «У Шахтера виноват вратарь, а у Динамо все могло сложиться иначе»
Футбол | 24.10.2025, 21:21
Эксперт: «У Шахтера виноват вратарь, а у Динамо все могло сложиться иначе»
Эксперт: «У Шахтера виноват вратарь, а у Динамо все могло сложиться иначе»
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Футбол | 24.10.2025, 09:09
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
сафонова не в аренду а продать назад на болота!
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Diesel
Трубіну це точно не потрібно. Він основний на разі в гарній команді. У нього все чудово.
Ответить
+4
Vbolivalnyk-Peter
Брєд повний. Трубінту йти з основного Бенфіки у ПСЖ гріти "банку"... Ну хіба його планують на основного (хоча дуже сумніваюся).... А взагалі з таким успіхом можуть Луніна запросити - дешевше буде і той "лавочник" зі стажем - йому не пофіг де лавку гріти....
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
protasov_lyopu_davai
сафонов сафонов сафонов. 10% новостей про руснявого убийцу детей
Ответить
+1
vbrjkf
І нахіба це Трубіну ? Щоб протирати лавку, як Лунін? Шевальє непогано виглядає і не факт що Трубін виграє в нього конкуренцію...
Ответить
+1
MaximusOne
Скоріш за все "утка", Енріке розпрощався з Доннарумою, бо той не грає добре ногами, а тут Трубін який погано грає ногами. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 6
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 243
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
24.10.2025, 12:38
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем