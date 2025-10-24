ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова

Голкипер португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин может перебраться в чемпионат Франции – в услугах 24-летнего футболиста заинтересован ПСЖ.

Тренерский штаб парижского клуба во главе с Луисом Энрике намерен найти вратаря, который составит конкуренцию нынешнему первому номеру Лукасу Шевалье. Резервный вратарь ПСЖ, россиянин Матвей Сафонов недоволен своим положением в команде, поэтому намерен уйти в аренду, чтобы получать постоянную игровую практику.

Французский клуб считает, что 19-летний Ренато Марин может не справиться с ролью второго номера в сезоне 2025/26, учитывая огромное количество матчей в чемпионате, Кубке и Лиги чемпионов.

По этой причине, ПСЖ готов выйти на трансферный рынок, чтобы побороться за Трубина. В Париже считают, что наличие двух высококлассных голкиперов (украинца и Шевалье) поможет бороться за самые высокие задачи.

«Бенфика» может подписать Марка-Андре тер Штегена, если украинский вратарь покинет чемпионат Португалии.