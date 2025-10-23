Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ определился с будущим Сафонова. Существует три варианта
23 октября 2025, 04:57
ПСЖ определился с будущим Сафонова. Существует три варианта

В услугах российского голкипера заинтересованы «Валенсия», «Спортинг» и «Брага»

Getty Images/Global Images Ukraine.

Голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов покинет нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщили несколько источников, приближенных к клубу.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике не планирует предоставлять 26-летнему футболисту место в стартовом составе, так как полностью доверяет первому номеру Лукасу Шевалье.

Сафонов недоволен своим положением, поэтому провел переговоры с руководством команды и сообщил о своем желании уйти туда, где он будет получать регулярную игровую практику.

На данный момент у Сафонова существует три варианта – испанская «Валенсия», португальские «Спортинг» или «Брага». ПСЖ отказался от полноценного трансфера и готов рассмотреть все предложения об аренде до завершения сезона.

В нынешнем сезоне россиянин не провел ни одного официального матча. Контракт вратаря истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет18 миллионов евро.

Николай Титюк Источник: X (Twitter)
