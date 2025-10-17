Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо решил подписать в клуб еще одного вратаря.

По информации источника, Моуриньо хочет видеть в «Бенфике» более опытного вратаря, чем Анатолий Трубин. Португалец требует от руководства «орлов» трансфера Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны».

Отмечается, что «Барселона» готова продать вратаря в «Бенфику», ведь не рассчитывает на немца.

В этом сезоне на счету Трубина 13 матчей, семь пропущенных голов и восемь поединков, где он сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.