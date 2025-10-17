Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Жозе хочет подписать Марка-Андре тер Штегена
Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо решил подписать в клуб еще одного вратаря.
По информации источника, Моуриньо хочет видеть в «Бенфике» более опытного вратаря, чем Анатолий Трубин. Португалец требует от руководства «орлов» трансфера Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны».
Отмечается, что «Барселона» готова продать вратаря в «Бенфику», ведь не рассчитывает на немца.
В этом сезоне на счету Трубина 13 матчей, семь пропущенных голов и восемь поединков, где он сохранил ворота на замке.
Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конопля, Шапаренко и Попов рассматривают возможность ухода
Подопечные Сергея Реброва опередили Канаду и теперь занимают 27-е место
Досвід показує, що 90% такого роду новин, закінчуються забуттям таких новин😂
Ну або повторюванням тисячу разів одного й того ж самого, з майбутнім спростовуванням і в подальшому забуттям😂