  4. Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Португалия
17 октября 2025, 22:22 |
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер

Жозе хочет подписать Марка-Андре тер Штегена

17 октября 2025, 22:22 |
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо решил подписать в клуб еще одного вратаря.

По информации источника, Моуриньо хочет видеть в «Бенфике» более опытного вратаря, чем Анатолий Трубин. Португалец требует от руководства «орлов» трансфера Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны».

Отмечается, что «Барселона» готова продать вратаря в «Бенфику», ведь не рассчитывает на немца.

В этом сезоне на счету Трубина 13 матчей, семь пропущенных голов и восемь поединков, где он сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.

Марк-Андре тер Штеген Жозе Моуриньо Анатолий Трубин трансферы Ла Лиги трансферы Барселона
Дмитрий Олейник Источник: E-Notícies
