Спортинг догнал Порту на вершине таблицы. Где Бенфика с украинцами?
Зелено-белые львы обыграли команду Алверка со счетом 2:0
Вечером 31 октября состоялся стартовый матч 10-го тура чемпионата Португалии.
Лиссабонский Спортинг одержал уверенную победу над Алверкой со счетом 2:0.
Голы для зелено-белых львов во втором тайме забили Фотис Иоаннидис и Педру Гонсалвеш.
Спортинг догнал Порту на вершине турнирной таблицы (по 25 очков).
Бенфика, за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, имеет 21 пункт и идет третьей.
Чемпионат Португалии. 10-й тур, 31 октября 2025
Спортинг – Алверка – 2:0
Голы: Фотис Иоаннидис, 68, Педру Гонсалвеш, 74
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|02.11.25 22:30 Порту - Брага27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту05.10.25 Порту 0:0 Бенфика29.09.25 Арока 0:4 Порту19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту13.09.25 Порту 1:0 Насьонал
|25
|2
|Спортинг Лиссабон
|10
|8
|1
|1
|25 - 5
|08.11.25 22:30 Санта Клара - Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе
|25
|3
|Бенфика
|9
|6
|3
|0
|18 - 4
|01.11.25 22:30 Витория Гимараеш - Бенфика25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Порту 0:0 Бенфика26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве20.09.25 АВС 0:3 Бенфика
|21
|4
|Жил Висенте
|9
|6
|1
|2
|14 - 4
|03.11.25 22:45 Жил Висенте - Санта Клара24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте
|19
|5
|Фамаликау
|9
|4
|4
|1
|10 - 4
|01.11.25 17:30 Насьонал - Фамаликау26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау13.09.25 Фамаликау 1:2 Спортинг Лиссабон
|16
|6
|Морейренсе
|9
|5
|0
|4
|13 - 13
|02.11.25 20:00 Арока - Морейренсе27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе13.09.25 Морейренсе 3:1 Риу Аве
|15
|7
|Брага
|9
|3
|4
|2
|16 - 8
|02.11.25 22:30 Порту - Брага26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте
|13
|8
|Риу Аве
|9
|2
|5
|2
|13 - 14
|01.11.25 20:00 Риу Аве - Эшторил25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту
|11
|9
|Санта Клара
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|03.11.25 22:45 Жил Висенте - Санта Клара25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Бенфика 1:1 Санта Клара
|11
|10
|Насьонал
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|01.11.25 17:30 Насьонал - Фамаликау26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Насьонал 1:2 Арока13.09.25 Порту 1:0 Насьонал
|11
|11
|Витория Гимараеш
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|01.11.25 22:30 Витория Гимараеш - Бенфика26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш
|11
|12
|Алверка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|08.11.25 17:30 Алверка - Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 АВС 1:3 Алверка28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка
|10
|13
|Арока
|9
|2
|3
|4
|10 - 24
|02.11.25 20:00 Арока - Морейренсе25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау29.09.25 Арока 0:4 Порту20.09.25 Насьонал 1:2 Арока14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия
|9
|14
|Каза Пия
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|01.11.25 20:00 Каза Пия - Эштрела Амадора26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия
|8
|15
|Эшторил
|9
|1
|4
|4
|11 - 14
|01.11.25 20:00 Риу Аве - Эшторил26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил13.09.25 Эшторил 3:1 АВС
|7
|16
|Эштрела Амадора
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|01.11.25 20:00 Каза Пия - Эштрела Амадора25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш
|7
|17
|Тондела
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|02.11.25 17:30 АВС - Тондела26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора12.09.25 Алверка 1:0 Тондела
|5
|18
|АВС
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|02.11.25 17:30 АВС - Тондела25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 АВС 1:3 Алверка27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС20.09.25 АВС 0:3 Бенфика13.09.25 Эшторил 3:1 АВС
|1
События матча
