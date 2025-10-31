Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее
31 октября 2025, 22:05 | Обновлено 31 октября 2025, 22:27
ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее

Мемфис Депай стал антигероем свежего скандала

ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай оказался в центре скандала в Бразилии.

Местная инфлюенсерша Лари Симоес заявила, что футболист забеременил ее и перестал выходить на связь.

По данным журналистки Фабии Оливейры, пара познакомилась на дне рождения в феврале и вскоре начала встречаться. Когда Лари сообщила Мемфису о беременности, он перестал выходить на связь и игнорирует сообщения.

Модель с более чем 42 тысячами подписчиков в Instagram передала журналистам фото, где она с Депаем в его доме, а также снимок положительного теста на беременность. Сам футболист пока не комментирует ситуацию, но опубликовал странный пост в соцсетях.

Ранее в этом месяце Депай уже попадал в новости, когда опоздал на сбор сборной Нидерландов, заявив, что потерял паспорт в Бразилии. Из-за этого тренер Рональд Куман не выпустил его в стартовом составе.

Максим Лапченко Источник: The Sun
