ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее

Нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай оказался в центре скандала в Бразилии.

Местная инфлюенсерша Лари Симоес заявила, что футболист забеременил ее и перестал выходить на связь.

По данным журналистки Фабии Оливейры, пара познакомилась на дне рождения в феврале и вскоре начала встречаться. Когда Лари сообщила Мемфису о беременности, он перестал выходить на связь и игнорирует сообщения.

Модель с более чем 42 тысячами подписчиков в Instagram передала журналистам фото, где она с Депаем в его доме, а также снимок положительного теста на беременность. Сам футболист пока не комментирует ситуацию, но опубликовал странный пост в соцсетях.

Ранее в этом месяце Депай уже попадал в новости, когда опоздал на сбор сборной Нидерландов, заявив, что потерял паспорт в Бразилии. Из-за этого тренер Рональд Куман не выпустил его в стартовом составе.