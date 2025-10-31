ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее
Мемфис Депай стал антигероем свежего скандала
Нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай оказался в центре скандала в Бразилии.
Местная инфлюенсерша Лари Симоес заявила, что футболист забеременил ее и перестал выходить на связь.
По данным журналистки Фабии Оливейры, пара познакомилась на дне рождения в феврале и вскоре начала встречаться. Когда Лари сообщила Мемфису о беременности, он перестал выходить на связь и игнорирует сообщения.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Модель с более чем 42 тысячами подписчиков в Instagram передала журналистам фото, где она с Депаем в его доме, а также снимок положительного теста на беременность. Сам футболист пока не комментирует ситуацию, но опубликовал странный пост в соцсетях.
Ранее в этом месяце Депай уже попадал в новости, когда опоздал на сбор сборной Нидерландов, заявив, что потерял паспорт в Бразилии. Из-за этого тренер Рональд Куман не выпустил его в стартовом составе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 31 октября и начнется в 22:00 по Киеву
Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом