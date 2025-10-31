Ванат и Цыганков в старте. Хетафе и Жирона выбрали составы на матч Ла Лиги
Форвард и вингер сборной Украины сыграют в поединке 11-го тура с первых минут
В пятницу, 31 октября, состоится матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Хетафе» и «Жирона».
Команды сыграют на стадионе «Coliseum Alfonso Pérez», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе каталонского клуба выйдут форвард сборной Украины Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков. Голкипер Владислав Крапивцов остались на скамейке запасных.
После десяти сыгранных туров «Жирона» занимает 20-е место, набрав семь баллов. «Хетафе» разместился на десятой позиции, в активе команды – 14 пунктов.
Стартовые составы на матч чемпионата Испании Хетафе – Жирона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер просто потерял мотивацию
Сложный период в карьере тренера