Ванат и Цыганков в старте. Хетафе и Жирона выбрали составы на матч Ла Лиги

В пятницу, 31 октября, состоится матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Хетафе» и «Жирона».

Команды сыграют на стадионе «Coliseum Alfonso Pérez», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В стартовом составе каталонского клуба выйдут форвард сборной Украины Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков. Голкипер Владислав Крапивцов остались на скамейке запасных.

После десяти сыгранных туров «Жирона» занимает 20-е место, набрав семь баллов. «Хетафе» разместился на десятой позиции, в активе команды – 14 пунктов.

Стартовые составы на матч чемпионата Испании Хетафе – Жирона