Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ванат и Цыганков в старте. Хетафе и Жирона выбрали составы на матч Ла Лиги
Испания
31 октября 2025, 20:59 | Обновлено 31 октября 2025, 21:20
Ванат и Цыганков в старте. Хетафе и Жирона выбрали составы на матч Ла Лиги

Форвард и вингер сборной Украины сыграют в поединке 11-го тура с первых минут

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В пятницу, 31 октября, состоится матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Хетафе» и «Жирона».

Команды сыграют на стадионе «Coliseum Alfonso Pérez», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В стартовом составе каталонского клуба выйдут форвард сборной Украины Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков. Голкипер Владислав Крапивцов остались на скамейке запасных.

После десяти сыгранных туров «Жирона» занимает 20-е место, набрав семь баллов. «Хетафе» разместился на десятой позиции, в активе команды – 14 пунктов.

Стартовые составы на матч чемпионата Испании Хетафе Жирона

Хетафе – Жирона. Цыганков и Ванат в старте. Смотреть онлайн LIVE
ФОТО Футболист Барселоны вернулся на родину посреди тренировочной недели
Хетафе – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хетафе Жирона Владислав Ванат Виктор Цыганков Владислав Крапивцов стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
