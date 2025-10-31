Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Демон проиграл. Определена первая полуфинальная пара Мастерса в Париже
ATP
31 октября 2025, 19:19 | Обновлено 31 октября 2025, 20:16
Александр Бублик одолел Алекса де Минаура и далее сыграет против Оже-Альяссима

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бублик

Казахстанский теннисист Александр Бублик (АТР 16) пробился в полуфинал турнира АТР 1000 в Париже (Франция) и далее сыграет против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 10).

В четвертьфинале Бублик переиграл австралийского «демона» Алекса де Минаура (АТР 6) за 2 часа и 25 минут.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/4 финала

Александр Бублик (Казахстан) [13] – Алекс де Минаур (Австралия) [6] – 6:7 (1:7), 6:4, 7:5

Бублик и де Минаур провели пятое очное противостояние. Александр добыл вторую победу над Алексом.

Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал соревнований категории АТР 1000.

Следующий соперник Александра Феликс в своем четвертьфинальном поединке выбил Валентена Вашеро. Оже-Альяссим ранее пять раз играл против Бублика и трижды одолел казахстанца.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы: Шелтон – Синнер. Смотреть онлайн LIVE
Сказка монегаска закончилась: известен первый полуфиналист Мастерса в Берси
Синнер идет дальше. Кто сыграет в четвертьфиналах Мастерса в Париже
Александр Бублик Феликс Оже-Альяссим Алекс де Минаур ATP Париж
