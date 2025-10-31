Демон проиграл. Определена первая полуфинальная пара Мастерса в Париже

Казахстанский теннисист Александр Бублик (АТР 16) пробился в полуфинал турнира АТР 1000 в Париже (Франция) и далее сыграет против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 10).

В четвертьфинале Бублик переиграл австралийского «демона» Алекса де Минаура (АТР 6) за 2 часа и 25 минут.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/4 финала

Александр Бублик (Казахстан) [13] – Алекс де Минаур (Австралия) [6] – 6:7 (1:7), 6:4, 7:5

Бублик и де Минаур провели пятое очное противостояние. Александр добыл вторую победу над Алексом.

Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал соревнований категории АТР 1000.

Следующий соперник Александра Феликс в своем четвертьфинальном поединке выбил Валентена Вашеро. Оже-Альяссим ранее пять раз играл против Бублика и трижды одолел казахстанца.

Getty Images/Global Images Ukraine

