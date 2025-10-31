Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Владислав МОРОЗ: «Крылья у нас не выросли, но эмоционально мы на подъеме»
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 18:36 | Обновлено 31 октября 2025, 18:38
245
0

Капитан «Эпицентра» поделился ожиданиями от матча с «Вересом»

ФК Эпицентр. Владислав Мороз

В субботу, 1 ноября, в матче 11-го тура УПЛ «Эпицентр» в Тернополе сыграет с «Вересом». О подготовке к поединку рассказал капитан «Эпицентра» Владислав Мороз.

История противостояния команд насчитывает три матча. В Кубке Украины 23 августа 2023 года в Каменце-Подольском на стадии четвертого предварительного этапа Кубка Украины «Верес» был сильнее 3:1. А в 2024 году команды играли в плей-офф за право выступать в УПЛ. Владислав Мороз принял участие во всех трех поединках.

– Владислав, ты один из тех футболистов «Эпицентра», который забивал в ворота «Вереса» в плей-офф. Также ты играл во всех трех поединках против клуба из Ровно в предыдущих сезонах. Насколько, по твоему мнению, обе команды изменились, если сравнивать эти поединки?

– Конечно, изменения есть. В первую очередь, в нашей команде, ведь изменился состав, а ребята, которые играли раньше против «Вереса» – набрались опыта. К тому же мы сейчас, так сказать, на ходу, ведь выиграли две игры подряд.

– Но и «Верес» три матча подряд не проигрывает…

– Тем интереснее будет эта игра!

– Победы над «Карпатами» и «Александрией» немного вдохновили команду?

– Крылья у нас не выросли, но эмоционально мы на подъеме. Двигаемся в правильном направлении и работаем дальше. Мы не сбавляем обороты, поэтому должны набирать и дальше очки.

– В одном из своих интервью главный тренер Сергей Нагорняк говорил, что «Эпицентр» не смотрит в турнирную таблицу. Но… у вас снова, как и с «Александрией», противостояние против команды, которую, в случае победы над ней, вы можете обойти в таблице. Говорят ли об этом футболисты между собой?

– Чтобы мы такое обсуждали, так нет. Во всяком случае, я не слышал. Нам просто нужно забирать свои очки, следует обходить другие команды и подниматься выше в турнирной таблице. Хотим выйти уже из той красной зоны и закрепиться в середине турнирки. А для этого необходимо в каждом матче сражаться, играть до конца и не терять концентрацию. Тогда и очков будет гораздо больше.

– Матч против «Вереса» пройдет в Тернополе – родном для тебя городе. Ты еще в Первой лиге забивал на этом стадионе в ворота «Нивы». А вот в УПЛ пока Мороз в Тернополе не забивал. Ты хоть и защитник, но… возможно, ставишь цель забить определенное количество голов в ворота соперника именно на тернопольском стадионе?

– Такой задачи для себя не ставил. Просто хочется, чтобы команда побеждала. А если мне удастся забить гол, то это еще лучше. Главное, чтобы этот гол принес нам победу.

– В Тернополе многие приходят поболеть за Владислава Мороза?

– Конечно. Приходят мои родные, знакомые, друзья, поддерживающие всю нашу команду. И мне, конечно, хочется забить, чтобы порадовать их. Пока не удалось отличиться голом именно в Тернополе, но всему свое время. Ну, и приглашаю всех 1 ноября на стадион имени Романа Шухевича в Тернополе на игру против «Вереса». Приходите, болейте за «Эпицентр»! Поддержка трибун помогает нам.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Верес Ровно Владислав Мороз
Сергей Турчак Источник: ФК Эпицентр
