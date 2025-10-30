Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нагорняк прояснил ситуацию с травмированными игроками Эпицентра
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 14:14
Нагорняк прояснил ситуацию с травмированными игроками Эпицентра

Повреждения оказались несерьезными

Нагорняк прояснил ситуацию с травмированными игроками Эпицентра
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Сразу двое игроков каменец-подольского «Эпицентра» оказались в клубном лазарете на прошлой неделе. Это произошло в результате повреждений, полученных в матче 10-го тура Премьер-лиги с «Александрией».

По этим причинам в разгар каждого из таймов поле вынуждены были покидать полузащитник Владимир Танчик и нападающий Вадим Сидун. Об их состоянии после полученных травм Sport.ua сообщил главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк.

«Сидун в норме. У Танчика небольшое растяжение. К следующему матчу будет готов», – сказал он.

Следующий поединок «Эпицентр» сыграет в субботу, 1 ноября. В этот день он встретится на условно домашней арене в Тернополе с ровенским Вересом.

На сегодняшний день команда из Каменца-Подольского занимает 13-е место в таблице, имея в своем активе 9 очков.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
