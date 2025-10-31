Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
31 октября 2025, 16:09 | Обновлено 31 октября 2025, 16:10
Названа символическая сборная 1/8 финала Кубка Украины

Известный аналитический портал Sofascore определил лучших игроков мидвика

Названа символическая сборная 1/8 финала Кубка Украины
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

С 28 по 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины.

По их итогам статистический портал Sofascore сформировал символическую сборную, в которую вошли представители восьми клубов.

Символическая сборная 1/8 финала Кубка Украины (SofaScore)

Вратарь: Руслан Нещерет (Динамо)

Защитники: Илья Крупский (Металлист 1925), Станислав-Нури Малыш (Ингулец), Вадим Коновалов (Локомотив), Андрей Дедяев (Виктория Сумы)

Полузащитники: Евгений Подлепенец (Буковина), Роман Толочко (Агробизнес), Сергей Рыбалка (Лесное), Денис Антюх (Металлист 1925)

Нападающие: Питер Итодо (Металлист 1925), Назар Волошин (Лесное)

Иван Чирко Источник: SofaScore
