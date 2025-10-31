Названа символическая сборная 1/8 финала Кубка Украины
Известный аналитический портал Sofascore определил лучших игроков мидвика
С 28 по 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины.
По их итогам статистический портал Sofascore сформировал символическую сборную, в которую вошли представители восьми клубов.
Символическая сборная 1/8 финала Кубка Украины (SofaScore)
Вратарь: Руслан Нещерет (Динамо)
Защитники: Илья Крупский (Металлист 1925), Станислав-Нури Малыш (Ингулец), Вадим Коновалов (Локомотив), Андрей Дедяев (Виктория Сумы)
Полузащитники: Евгений Подлепенец (Буковина), Роман Толочко (Агробизнес), Сергей Рыбалка (Лесное), Денис Антюх (Металлист 1925)
Нападающие: Питер Итодо (Металлист 1925), Назар Волошин (Лесное)
