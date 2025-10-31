Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы: Бублик – Де Минар. Смотреть онлайн LIVE
ATP
31 октября 2025, 17:10 |
509
0

ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы: Бублик – Де Минар. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинальных матчей Мастерса в Берси 31 октября

31 октября 2025, 17:10 |
509
0
ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы: Бублик – Де Минар. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

31 октября на турнире АТР 1000 в Париже (Франция) состоятся матчи 1/4 финала.

Игровой день начнется в 15:00 по Киеву. Во время дневной сессии пройдут два поединка: Валентен Вашеро – Феликс Оже-Альяссим и Александр Бублик – Алекс де Минаур.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Встречи Бен Шелтон – Янник Синнер и Даниил Медведев – Александр Зверев запланированы на вечернюю сессию.

АТР 1000 Париж. Пары 1/4 финала

  • 15:00. Валентен Вашеро [WC] – Феликс Оже-Альяссим [9] – 2:6, 2:6
  • 16:30. Александр Бублик [13] – Алекс де Минаур [6]
  • 20:00. Даниил Медведев [11] – Александр Зверев [3]
  • 21:30. Бен Шелтон [5] – Янник Синнер [2]

ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы: Вашеро – Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

По теме:
Сказка монегаска закончилась: известен первый полуфиналист Мастерса в Берси
Синнер идет дальше. Кто сыграет в четвертьфиналах Мастерса в Париже
Забавно: Вашеро обошел Федерера и Алькараса по винрейту на Мастерсах
ATP Париж Валентен Вашеро Феликс Оже-Альяссим Александр Бублик Алекс де Минаур Даниил Медведев Александр Зверев Бен Шелтон Янник Синнер смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31 октября 2025, 03:45 1
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером

Болельщики Динамо обратились к Владимиру Бражко после матча

Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Футбол | 31 октября 2025, 08:09 4
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком

Калонджи Дье поедет в Киев

Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 31.10.2025, 12:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Теннис | 30.10.2025, 21:58
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Бокс | 31.10.2025, 09:12
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
30.10.2025, 07:47 9
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем