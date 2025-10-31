Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Ротань – это где-то на уровне Луческу»

Полузащитник житомирского Полесья Александр Андриевский расхвалил наставника «волков» Руслана Ротаня. Футболист заявил, что Ротань уже очень интересен в тренерском плане.

«Да, честно говоря, ну вот атмосфера просто топ в том плане, что там есть не только Руслан Петрович. Вот заметить там, в принципе, весь его состав и то, какую они атмосферу делают, ну я получаю удовольствие, потому что все там на улыбках очень спокойно, без крика, но это не я не беру матчи.

На тренировках, честно, спокойно вообще. И там Антонов, и Юрьевич Симоненко, ну очень кайфую от этого, от атмосферы. И как тренер он мне очень много… Вот мне уже там 30+, но он мне многое дает. При том, что он сам молод.

Я получаю удовольствие. Вот от структуры, где ты должен быть, ты понимаешь, что ты должен делать на поле, знаешь, и когда тебе там швыряют, то ты понимаешь за что. Вот и ну я прям… Аргументировано, да, все по делу. И вообще то, как анализируют соперника, как мы готовимся к игре.

К примеру, до этого я всегда играл по одной схеме, неважно, как играет соперник, а тут мы смотрим, мы анализируем, как твой соперник, как открываются, как они отбирают мяч, как они бегут в прессинг. И мы подстраиваемся под соперников и готовим свои какие-то сюрпризы, чтобы нас не читали и так далее

«Ну это на уровне Луческу я бы взял. И честно, в плане структуры и тактики это, наверное, на первом месте. Тренер Петрович. Это, мне кажется, большая победа – то, что Полесье взяло к себе такого тренера», – признался Андриевский.