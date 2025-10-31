Пресс-служба Украинской ассоциации футбола поздравила тренера «Полесья» Руслана Ротаня, которому 29 октября исполнилось 44 года.

«УАФ поздравляет Руслана Ротаня с Днем рождения!

Экс-футболист национальной сборной Украины (100 матчей) и бывший главный тренер молодежной и олимпийской сборных Украины празднует 44-летие. Во главе различных сборных команд Руслан Ротань провел 59 матчей.

Желаем Руслану Петровичу крепкого здоровья, сил, вдохновения и Победы для Украины!», – говорится в сообщении УАФ.

ФОТО. УАФ выступила с заявлением к Руслану Ротаню