УАФ выступила с заявлением к Руслану Ротаню

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 04:02 |
В ассоциации поздравили тренера с днем рождения

УАФ. Руслан Ротань

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола поздравила тренера «Полесья» Руслана Ротаня, которому 29 октября исполнилось 44 года.

«УАФ поздравляет Руслана Ротаня с Днем рождения!

Экс-футболист национальной сборной Украины (100 матчей) и бывший главный тренер молодежной и олимпийской сборных Украины празднует 44-летие. Во главе различных сборных команд Руслан Ротань провел 59 матчей.

Желаем Руслану Петровичу крепкого здоровья, сил, вдохновения и Победы для Украины!», – говорится в сообщении УАФ.

Руслан Ротань Полесье Житомир Украинская ассоциация футбола чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
