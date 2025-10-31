Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
31 октября 2025, 11:31
Легендарный испанец размышляет о завершении карьеры

38-летний Педро покинет Лацио по окончании сезона

Легендарный испанец размышляет о завершении карьеры
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Педро

Испанский вингер «Лацио» Педро заявил, что покинет итальянский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Я всегда хочу помогать команде. Это, безусловно, мой последний год в «Лацио», но я хочу оставить команду там, где она заслуживает быть: в Европе. Есть шанс вырасти и стремиться к вершине турнирной таблицы. Сколько лет я еще буду играть? Мне сложно сказать. Я хочу выжимать максимум из каждой тренировки, но каждый прожитый день приближает меня к завершению карьеры», – сказал 38-летний футболист.

Педро перебрался в «Лацио» из «Ромы» в 2021 году. В нынешнем сезоне испанец сыграл в девяти матчах на клубном уровне, в его активе 1 результативная передача.

После девяти матчей Серии А нынешнего сезона «Лацио» находится на 11-ом месте в турнирной таблице. В среду, 30 октября, «орлы» сыграли вничью с «Пизой» (0:0).

Педро Родригес Серия A чемпионат Италии по футболу
Оксана Баландина Источник: Джанлука Ди Марцио
