Легендарный испанец размышляет о завершении карьеры

Испанский вингер «Лацио» Педро заявил, что покинет итальянский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Я всегда хочу помогать команде. Это, безусловно, мой последний год в «Лацио», но я хочу оставить команду там, где она заслуживает быть: в Европе. Есть шанс вырасти и стремиться к вершине турнирной таблицы. Сколько лет я еще буду играть? Мне сложно сказать. Я хочу выжимать максимум из каждой тренировки, но каждый прожитый день приближает меня к завершению карьеры», – сказал 38-летний футболист.

Педро перебрался в «Лацио» из «Ромы» в 2021 году. В нынешнем сезоне испанец сыграл в девяти матчах на клубном уровне, в его активе 1 результативная передача.

После девяти матчей Серии А нынешнего сезона «Лацио» находится на 11-ом месте в турнирной таблице. В среду, 30 октября, «орлы» сыграли вничью с «Пизой» (0:0).