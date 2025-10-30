Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Пиза
30.10.2025 21:45 – FT 0 : 0
Лацио
Италия
30 октября 2025, 23:59 | Обновлено 31 октября 2025, 01:02
145
0

Лацио не сумел обыграть Комо и застрял в середине таблицы Серии A

Вечером 30 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Италии

30 октября 2025, 23:59 | Обновлено 31 октября 2025, 01:02
145
0
Лацио не сумел обыграть Комо и застрял в середине таблицы Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 октября прошел матч 9-го тура Серии А.

Пиза на собственном поле поделила очки с Лацио (0:0).

Поединок на Арене Гарибальди прошел в борьбе без множества моментов.

Лацио занимает 11 место (12 очков), Пиза находится на 17-й позиции (5 баллов).

Серия А. 9-й тур, 30 октября 2025

Пиза – Лацио – 0:0

чемпионат Италии по футболу Пиза Лацио Серия A видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
