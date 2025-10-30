Лацио не сумел обыграть Комо и застрял в середине таблицы Серии A

Вечером 30 октября прошел матч 9-го тура Серии А.

Пиза на собственном поле поделила очки с Лацио (0:0).

Поединок на Арене Гарибальди прошел в борьбе без множества моментов.

Лацио занимает 11 место (12 очков), Пиза находится на 17-й позиции (5 баллов).

Серия А. 9-й тур, 30 октября 2025

Пиза – Лацио – 0:0

