Лацио не сумел обыграть Комо и застрял в середине таблицы Серии A
Вечером 30 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Италии
Вечером 30 октября прошел матч 9-го тура Серии А.
Пиза на собственном поле поделила очки с Лацио (0:0).
Поединок на Арене Гарибальди прошел в борьбе без множества моментов.
Лацио занимает 11 место (12 очков), Пиза находится на 17-й позиции (5 баллов).
Серия А. 9-й тур, 30 октября 2025
Пиза – Лацио – 0:0
