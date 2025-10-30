ВИДЕО. Кальяри дома уступил Сассуоло. Гости поднялись в топ-10 Серии A

В матче 9-го тура Серии А Сассуоло одержал выездную победу над Кальяри со счетом 2:1.

В начале второго тайма гости вышли вперед благодаря голу Арман Лорьенте, а через несколько минут Андреа Пинамонти удвоил преимущество.

Кальяри ответил лишь на 73-й минуте, когда Себастьяно Эспозито сократил отставание, однако спасти очки хозяевам не удалось.

Сассуоло вошел в топ-10 (13 очков), а Кальяри остался на 14-й позиции (9 очков).

Серия А. 9-й тур, 30 октября 2025 года

Кальяри – Сассуоло – 1:2

Голы: Эспозито, 73 – Лорьенте, 54, Пинамонти, 65

Видео голов и обзор матча