Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Кальяри дома уступил Сассуоло. Гости поднялись в топ-10 Серии A
Чемпионат Италии
Кальяри
30.10.2025 19:30 – FT 1 : 2
Сассуоло
Италия
30 октября 2025, 22:59 | Обновлено 30 октября 2025, 23:03
ВИДЕО. Кальяри дома уступил Сассуоло. Гости поднялись в топ-10 Серии A

У гостей забили Арман Льоренте и Андреа Пинамонти

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура Серии А Сассуоло одержал выездную победу над Кальяри со счетом 2:1.

В начале второго тайма гости вышли вперед благодаря голу Арман Лорьенте, а через несколько минут Андреа Пинамонти удвоил преимущество.

Кальяри ответил лишь на 73-й минуте, когда Себастьяно Эспозито сократил отставание, однако спасти очки хозяевам не удалось.

Сассуоло вошел в топ-10 (13 очков), а Кальяри остался на 14-й позиции (9 очков).

Серия А. 9-й тур, 30 октября 2025 года

Кальяри – Сассуоло – 1:2

Голы: Эспозито, 73 – Лорьенте, 54, Пинамонти, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьяно Эспозито (Кальяри), асcист Маттиа Феличи.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Сассуоло), асcист Кристиан Вольпато.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Арман Лорьенте (Сассуоло).
Серия A Кальяри чемпионат Италии по футболу Сассуоло Андреа Пинамонти Себастьяно Эспозито видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
