ВИДЕО. Кальяри дома уступил Сассуоло. Гости поднялись в топ-10 Серии A
У гостей забили Арман Льоренте и Андреа Пинамонти
В матче 9-го тура Серии А Сассуоло одержал выездную победу над Кальяри со счетом 2:1.
В начале второго тайма гости вышли вперед благодаря голу Арман Лорьенте, а через несколько минут Андреа Пинамонти удвоил преимущество.
Кальяри ответил лишь на 73-й минуте, когда Себастьяно Эспозито сократил отставание, однако спасти очки хозяевам не удалось.
Сассуоло вошел в топ-10 (13 очков), а Кальяри остался на 14-й позиции (9 очков).
Серия А. 9-й тур, 30 октября 2025 года
Кальяри – Сассуоло – 1:2
Голы: Эспозито, 73 – Лорьенте, 54, Пинамонти, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леандриньо выступает за бразильский клуб «Васко да Гама»
Арда заинтересовал мадридский «Атлетико», но не в качестве замены для Диего Симеоне