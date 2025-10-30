30 октября на Сарденья пройдет матч 9-го тура Серии А Италии, в котором Кальяри встретится с Сассуоло. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Кальяри

Команда сумела не застрять во втором дивизионе - оттуда ее с ходу вернул Раньери. А потом он удержал подопечных в высшем дивизионе страны. Получилось сохранить там прописку и в 2024/2025, когда Клаудио уже ушел на покой. Причем весной завершили на пятнадцатой позицией, правда, при этом продемонстрировали довольно скромную статистику, ограничившись 36 очками.

Команда из Сардинии летом позвала на тренерский пост совсем уж неопытного Пизакане. Тот справлялся поначалу неплохо: прошел двух соперников в кубке, и взяли пару побед и семь очков в первых четырех турах. Но осенью темп куда сбавили, начав чередовать домашние поражения и ничьи на выезде. В том числе в крайнем матче в Вероне получилось отыграть пару голов, закончив в итоге там 2:2.

Сассуоло

Клуб на протяжении десятилетия держался в Серии А. Даже получилось завоевать право дебютировать в еврокубках. Но в 2024-м году откатился все же во второй дивизион страны. Там, правда, не просто не застряли, но, наоборот, показали крайне убедительный футбол, безоговорочно доминируя и досрочно обеспечив себе право вернуться на элитный уровень.

Понятно, что все равно задачей для новичка, при его опыте и неплохом составе во главе с Берарди, остается бороться за сохранение прописки. И, уже вылетев из кубка после осенних 0:3 с Комо, команда в Серии А, после пары поражений, смогла победить трех следующих соперников из четырех. Но во второй половине октября не впечатлили, не забивая вообще: только нулевая ничья в гостях у Лечче, 0:1 дома с Ромой.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединках были выиграны островитянами.

Прогноз

Букмекерские конторы не спешат указывать в этой паре какого-то фаворита. Вряд ли в таких условиях будет яркий и обоюдоострый футбол - тут напрашивается ставка на то, что все закончится с тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).