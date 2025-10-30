30 октября на Арена Гарибальди пройдет матч 9-го тура Серии А Италии, в котором Пиза встретится с Лацио. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Пиза

Команда имеет бурную и непростую, даже по местным, итальянским меркам, историю. Она не раз переживала банкротство, но, впрочем, в последние годы закрепились во втором дивизионе, демонстрируя амбиции наконец-то вернуться в элиту. Но с этой задачей справились только прошлой весной - этого добился Филиппо Индзаги. Впрочем, Пиппо, столь хороший на таком уровне, но проваливавшийся в Серии А, решил летом перебраться в Палермо.

Сменил его Джилардино. И пока что у него мало что получалось: до сих пор так ни разу в чемпионате и не выиграли, и уже вылетели из кубка, после 0:1 с Торино. С другой стороны, после этого в чемпионате проиграли Болонье, с тремя остальными закончив ничьими. В том числе, уже после 0:0 дома с Фиорентиной и Вероной, закончили 2:2 с Миланом. И это еще Рафаэл Леау сровнял голом в добавленные минуты!

Лацио

Клуб не так давно, при Сарри, пробивался на второе место. Но после пика в виде второго места пошел спад, и с него так и толком не смогли выйти. Так, в прошлом сезоне и вовсе остались без пропуска в еврокубки: закончили в Серии А только седьмыми, проиграв по дополнительным показателям Фиорентине.

Не удивительно, что летом в Риме не преминули воспользоваться шансом вернуть Маурицио. Но его новая каденция в столице начиналась откровенно неудачно, с трех поражений в первых четырех поединках. Но потом получилось прибавить. В том числе в крайнем туре получилось за счет за счет раннего гола Башича обыграть на Стадио Олимпико Ювентус - в итоге в Турине даже успели уволить Тудора!

Статистика личных встреч

Клубы играли аж в 1990/1991 в рамках Серии А. Тогда столичный клуб ограничился только нулевой ничьей с дебютантами, но потом выигрывал 1:0 на его поле.

Прогноз

Букмекерские конторы не полностью уверенным в победе римского гранда над новичком. Рискнем поверить, что гости все же выиграют (коэффициент - 2,19).