В 7-й раз подряд Кубок Либертадорес выиграет команда из Бразилии
В решающем матче турнира, который пройдет в Лиме, сыграют Палмейрас и Фламенго
В 7-й раз подряд победителем Кубка Либертадорес станет бразильская команда.
В финальном матче турнира, который примет перуанская Лима, встретятся Палмейрас и Фламенго.
Начиная с 2019 года Кубок Либертадорес постоянно выигрывает команда из Бразилии:
- 2025 – Палмейрас/Фламенго
- 2024 – Ботафого
- 2023 – Флуминенсе
- 2022 – Фламенго
- 2021 – Палмейрас
- 2020 – Палмейрас
- 2019 – Фламенго
Рекордсмены по количеству побед в Кубке Либертадорес:
- 7 – Индепендьенте (Аргентина)
- 6 – Бока Хуниорс (Аргентина)
- 5 – Пеньяроль (Уругвай)
- 4 – Ривер Плейт (Аргентина)
- 4 – Эстудиантес (Аргентина)
- ...
- 3 – Палмейрас (Бразилия)
- 3 – Фламенго (Бразилия)
Также интересным фактом является то, что в 7-й раз в финале Кубка Либертадореса встретятся две бразильские команды.
- 2005: Сан-Паулу – Атлетико Паранаенсе
- 2006: Интернасьонал – Сан-Паулу
- 2020: Палмейрас – Сантос
- 2021: Палмейрас – Фламенго
- 2022: Фламенго – Атлетико Паранаенсе
- 2024: Ботафого – Атлетико Минейро
- 2025: Палмейрас – Фламенго
🤩 ¡Por la #GloriaEterna! @Palmeiras y @Flamengo jugarán la gran Final de la CONMEBOL #Libertadores en Lima. pic.twitter.com/cF5YLrp4SN— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 31, 2025
