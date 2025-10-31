Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В 7-й раз подряд Кубок Либертадорес выиграет команда из Бразилии
Кубок Либертадорес
31 октября 2025, 09:54 |
239
0

В 7-й раз подряд Кубок Либертадорес выиграет команда из Бразилии

В решающем матче турнира, который пройдет в Лиме, ​​сыграют Палмейрас и Фламенго

31 октября 2025, 09:54 |
239
0
В 7-й раз подряд Кубок Либертадорес выиграет команда из Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

В 7-й раз подряд победителем Кубка Либертадорес станет бразильская команда.

В финальном матче турнира, который примет перуанская Лима, встретятся Палмейрас и Фламенго.

Начиная с 2019 года Кубок Либертадорес постоянно выигрывает команда из Бразилии:

  • 2025 – Палмейрас/Фламенго
  • 2024 – Ботафого
  • 2023 – Флуминенсе
  • 2022 – Фламенго
  • 2021 – Палмейрас
  • 2020 – Палмейрас
  • 2019 – Фламенго

Рекордсмены по количеству побед в Кубке Либертадорес:

  • 7 – Индепендьенте (Аргентина)
  • 6 – Бока Хуниорс (Аргентина)
  • 5 – Пеньяроль (Уругвай)
  • 4 – Ривер Плейт (Аргентина)
  • 4 – Эстудиантес (Аргентина)
  • ...
  • 3 – Палмейрас (Бразилия)
  • 3 – Фламенго (Бразилия)

Также интересным фактом является то, что в 7-й раз в финале Кубка Либертадореса встретятся две бразильские команды.

  • 2005: Сан-Паулу – Атлетико Паранаенсе
  • 2006: Интернасьонал – Сан-Паулу
  • 2020: Палмейрас – Сантос
  • 2021: Палмейрас – Фламенго
  • 2022: Фламенго – Атлетико Паранаенсе
  • 2024: Ботафого – Атлетико Минейро
  • 2025: Палмейрас – Фламенго
По теме:
Фламенго в меньшинстве завоевал путевку в финал Кубка Либертадорес
ВИДЕО. Палмейрас потерпел сенсационное поражение в Кубке Либертадорес
Экс-игрок Карпат принес победу Фламенго в 1/2 финала Кубка Либертадорес
Кубок Либертадорес статистика Фламенго Палмейрас
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 31 октября 2025, 03:55 5
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности

Уоррен рассказал о ситуации

Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Футбол | 30 октября 2025, 17:20 22
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе

Арда заинтересовал мадридский «Атлетико», но не в качестве замены для Диего Симеоне

Потеря для Шовковского? Защитник Динамо может не сыграть против Шахтера
Футбол | 31.10.2025, 04:13
Потеря для Шовковского? Защитник Динамо может не сыграть против Шахтера
Потеря для Шовковского? Защитник Динамо может не сыграть против Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Баскетбол | 30.10.2025, 21:03
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ФОТО. «Криштиану Роналду без цензуры»: журналист анонсировал топ-интервью
Футбол | 31.10.2025, 07:55
ФОТО. «Криштиану Роналду без цензуры»: журналист анонсировал топ-интервью
ФОТО. «Криштиану Роналду без цензуры»: журналист анонсировал топ-интервью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
29.10.2025, 23:02
Футбол
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 3
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 28
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
29.10.2025, 08:44
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем