В 7-й раз подряд Кубок Либертадорес выиграет команда из Бразилии

В 7-й раз подряд победителем Кубка Либертадорес станет бразильская команда.

В финальном матче турнира, который примет перуанская Лима, встретятся Палмейрас и Фламенго.

Начиная с 2019 года Кубок Либертадорес постоянно выигрывает команда из Бразилии:

2025 – Палмейрас/Фламенго

2024 – Ботафого

2023 – Флуминенсе

2022 – Фламенго

2021 – Палмейрас

2020 – Палмейрас

2019 – Фламенго

Рекордсмены по количеству побед в Кубке Либертадорес:

7 – Индепендьенте (Аргентина)

6 – Бока Хуниорс (Аргентина)

5 – Пеньяроль (Уругвай)

4 – Ривер Плейт (Аргентина)

4 – Эстудиантес (Аргентина)

...

3 – Палмейрас (Бразилия)

3 – Фламенго (Бразилия)

Также интересным фактом является то, что в 7-й раз в финале Кубка Либертадореса встретятся две бразильские команды.