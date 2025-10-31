Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью

Новая история про личную жизнь Ламина Ямаля

ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
Instagram. Ламин Ямаль и Анна Дженьосо

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль оказался в центре нового скандала – на этот раз из-за сообщений о предполагаемой измене своей девушке.

После поражения от «Реала» Ямаль, по информации журналистки Анны Гургуй, воспользовался двухдневным отдыхом и отправился в Милан вместе с друзьями.

По данным источника, «десятка» «Барсы» остановился в отеле Armani, где также находилась контент-мейкер Анна Дженьосо. Якобы Ламин и его друзья устроили вечеринку с моделями, после чего «футболист ушел спать с Анной».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Эта история быстро стала одной из главных тем дня, и журналист Хави де Ойос связался с Ямалем, чтобы получить его комментарий. Он отметил, что футболист ответил вежливо и с уважением: «Хочу поблагодарить Ламина за его воспитанность и отношение к прессе – он всегда общается с уважением».

По словам журналиста, против игрока идет кампания по дискредитации: «Мне кажется, против этого парня развязали несправедливую кампанию. Он великий футболист, и нужно помнить, что ему всего 18 лет».

Относительно слухов о неверности Ямаль передал информацию журналисту через личное сообщение: «Моя личная жизнь и отношения с Никки Николь – это то, что я буду держать подальше от публики из-за всех домыслов и выдумок вокруг этой ситуации».

Журналист добавил, что для него все ясно – футболист отрицает слухи и не собирается давать дальнейшие комментарии.

По теме:
Реал подаст апелляцию из-за Лунина. Сможет ли украинец сыграть в Ла Лиге?
ФОТО. Украинка показывает красивую жизнь с футболистом Барселоны
ФОТО. «Криштиану Роналду без цензуры»: журналист анонсировал топ-интервью
Максим Лапченко
