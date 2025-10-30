Челси планирует в ближайшее время попрощаться с Мареской. Ему нашли замену

Испанский тренер «Борнмута» Андони Ираола может возглавить «Челси». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, лондонский клуб намерен в ближайшее время назначить 43-летнего коуча на пост главного тренера команды. Он должен заменить итальянского специалист Энцо Мареску, который работать с «синими» с лета 2024 года и завоевал с командой клубный чемпионат мира. В Лондоне считают, что Ираола станет одним из лучших тренеров мира в будущем.

После девяти туров чемпионата Англии «Челси» набрал 14 очков и расположился на девятом месте турнирной таблицы. В лиге чемпионов за три тура подопечные Марески набрали 6 баллов и расположились на 11-й позиции.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» подписал своего 17-летнего воспитанника.