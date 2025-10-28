Челси подписал своего 17-летнего воспитанника

Футбольный клуб «Челси» подписал контракт с вратарем академии лондонского клуба Фредди Берналом. Для 17-летнего игрока это первое профессиональное соглашение.

Бернал пришел в академию Кобхэма в возрасте 8 лет и прошел длительный путь, чтобы присоединиться к основной команде.

Игрок был заметен и на европейской арене, где он продемонстрировал блестящие результаты в юношеской лиге УЕФА, внеся вклад в впечатляющие победы над «Баварией», «Бенфикой» и «Аяксом».

«Игра Бернала также получила международное признание, что обеспечило ему регулярные вызовы в молодежные сборы сборной Англии. В сентябре он дебютировал за сборную Англии до 18 лет, отметив это событие победой над Узбекистаном», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

