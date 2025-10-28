Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Челси подписал своего 17-летнего воспитанника
Англия
28 октября 2025, 09:23
Челси подписал своего 17-летнего воспитанника

Это первый профессиональный контракт для вратаря Бернала

Челси подписал своего 17-летнего воспитанника
ФК Челси. Фредди Бернал

Футбольный клуб «Челси» подписал контракт с вратарем академии лондонского клуба Фредди Берналом. Для 17-летнего игрока это первое профессиональное соглашение.

Бернал пришел в академию Кобхэма в возрасте 8 лет и прошел длительный путь, чтобы присоединиться к основной команде.

Игрок был заметен и на европейской арене, где он продемонстрировал блестящие результаты в юношеской лиге УЕФА, внеся вклад в впечатляющие победы над «Баварией», «Бенфикой» и «Аяксом».

«Игра Бернала также получила международное признание, что обеспечило ему регулярные вызовы в молодежные сборы сборной Англии. В сентябре он дебютировал за сборную Англии до 18 лет, отметив это событие победой над Узбекистаном», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

После 9 туров Английской Премьер-лиги этого сезона «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице, в активе «синих» 14 очков. В последнем туре лондонцы встречались с «Сандерлендом» и проиграли со счетом 1:2.

Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Оксана Баландина
