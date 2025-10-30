Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кварцяный объяснил, почему Шахтер не сумел сравнять счет в матче с Динамо
Кубок Украины
Кварцяный объяснил, почему Шахтер не сумел сравнять счет в матче с Динамо

Известный украинский тренер считает, что «горняки» оказались не готовы физически

Кварцяный объяснил, почему Шахтер не сумел сравнять счет в матче с Динамо
Динамо Киев – Шахтер Донецк

Известный тренер Виталий Кварцяный поделился эмоциями после матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором киевское «Динамо» одолело донецкий «Шахтер» со счетом 2:1.

– Мы ждем от наших лучших команд немного другой игры. В таком поединке они обязаны показывать концерт, но этого не было и в помине. Могу только поздравить «Динамо» с победой, они, если брать весь матч, пожалуй, больше хотели выиграть.

– После того, как «Динамо» вышло вперед, у «Шахтера» ничего не получалось в атаке. Почему, по вашему мнению?

– Потому что игроки не готовы физически. Проигравшая команда должна идти вперед «на смерть», нужно рисковать, лезть в штрафную, бить по воротам. Однако «горняки» для спасения не сделали ничего.

Мы что не знаем, как «Шахтер» может играть. Вчера «Шахтера» не было. Возможно, была потеряна уверенность, после того как Нещерет тянул практически все, – сказал Кварцяный.





Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Виталий Кварцяный
Николай Титюк Источник: Meta.ua
