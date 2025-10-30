Кварцяный объяснил, почему Шахтер не сумел сравнять счет в матче с Динамо

Известный тренер Виталий Кварцяный поделился эмоциями после матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором киевское «Динамо» одолело донецкий «Шахтер» со счетом 2:1.

– Мы ждем от наших лучших команд немного другой игры. В таком поединке они обязаны показывать концерт, но этого не было и в помине. Могу только поздравить «Динамо» с победой, они, если брать весь матч, пожалуй, больше хотели выиграть.

– После того, как «Динамо» вышло вперед, у «Шахтера» ничего не получалось в атаке. Почему, по вашему мнению?

– Потому что игроки не готовы физически. Проигравшая команда должна идти вперед «на смерть», нужно рисковать, лезть в штрафную, бить по воротам. Однако «горняки» для спасения не сделали ничего.

Мы что не знаем, как «Шахтер» может играть. Вчера «Шахтера» не было. Возможно, была потеряна уверенность, после того как Нещерет тянул практически все, – сказал Кварцяный.