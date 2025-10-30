Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кварцяный назвал главного героя Динамо после победы в матче с Шахтером
Кубок Украины
30 октября 2025, 10:45
Кварцяный назвал главного героя Динамо после победы в матче с Шахтером

Известный тренер оценил игру Руслана Нещерета в поединке 1/4 финала Кубка Украины

ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

В среду, 29 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:1.

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил игру «бело-синих» и признался, что считает голкипера Руслана Нещерета главным героем этой встречи.

– Виталий Владимирович, вы остались довольными от увиденного на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского?

– Первый тайм однозначно был за «Шахтером». «Горняки» имели преимущество, создали немало голевых моментов, во время которых выше всяких похвал сыграл Руслан Нещерет. В атакующих действиях «Динамо» выглядело осторожно, я бы даже сказал бледно.

– Победителей не судят?

– Я не хочу хвалить «Динамо». Обе команды продемонстрировали слабый футбол. Футболисты долго лежали на поле, зрители ждут футбола, а его нет. Очень много позиционных действий с двух сторон, а толку – ноль.

Например, «Динамо» в первом тайме играло так: вратарь – оборона – средняя линия – оборона – вратарь. Где бы мяч игроки не перехватили, сразу идет передача назад. До приема никто не думает о дальнейших конструктивных действиях.

Игра была скучной, но после финального свистка эмоции у динамовцев были, словно они выиграли Лигу чемпионов. Однако, если бы не Нещерет, Киев не выиграл бы, – уверен Кварцяный.

Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Виталий Кварцяный Руслан Нещерет
Николай Титюк Источник: Meta.ua
