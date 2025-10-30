Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Стал известен пятый участник Итогового турнира ATP 2025

Тейлор Фритц квалифицировался на ATP Finals после выхода в третий круг Парижа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Американский теннисист Тейлор Фритц, который занимает четвертое место в рейтинге АТР, квалифицировался на Итоговый турнир АТР 2025.

Фритц гарантировал себе участие на АТР Final благодаря выходу в третий раунд Мастерса в Париже.

Тейлор в третий раз сыграет на Итоговом. В прошлом году он добрался до финала, где уступил Яннику Синнеру.

Фритц стал пятым участником ATP Finals после Карлоса Алькараса, Янника Синнера, Новака Джоковича и Александра Зверева.

Осталось всего три места. Борьбу за выход на Итоговый продолжают восемь теннисистов: Бен Шелтон, Алекс де Минаур, Лоренцо Музетти, Феликс Оже-Альяссим, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Алехандро Давидович Фокина и Александр Бублик.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
