Кейн первым из топ-5 лиг сделал 25 результативных действий за клуб в сезоне

Гарри Кейн стал первым футболистом топ-5 европейских чемпионатов, совершившим 25 результативных действий за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В матче 1/16 финала Кубка Германии Бавария на выезде победила Кёльн со счетом 4:1.

Английский нападающий мюнхенцев Гарри Кейн отличился в этой игре дублем.

Таким образом, англичанин доказал количество результативных действий за Баварию в сезоне 2025/26 до 25 во всех турнирах и стал первым игроком в топ-5 европейских чемпионатах, кому покорилась данная отметка.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством результативных действий за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах