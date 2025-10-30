Кейн первым из топ-5 лиг сделал 25 результативных действий за клуб в сезоне
Дубль англичанина помог Баварии победить Кёльн в 1/16 финала Кубка Германии
Гарри Кейн стал первым футболистом топ-5 европейских чемпионатов, совершившим 25 результативных действий за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
В матче 1/16 финала Кубка Германии Бавария на выезде победила Кёльн со счетом 4:1.
Английский нападающий мюнхенцев Гарри Кейн отличился в этой игре дублем.
Таким образом, англичанин доказал количество результативных действий за Баварию в сезоне 2025/26 до 25 во всех турнирах и стал первым игроком в топ-5 европейских чемпионатах, кому покорилась данная отметка.
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством результативных действий за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 25 – Гарри Кейн (Бавария)
- 18 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 16 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 13 – Луис Диас (Бавария)
- 12 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
