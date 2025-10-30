Динамо больше владело мячом, у Шахтера лучший xG. Статистика Классического
Ключевые цифры вчерашнего противостояния отечественных грандов
Вчера вечером состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором «Динамо» на своем поле добыло волевую победу над «Шахтером» (2:1).
Вашему вниманию ключевая статистика матча от специалистов Wyscout:
|
Динамо
|
Показатель
|
Шахтер
|
54%
|
Владение мячом
|
46%
|
14 / 3
|
Удары / в створ
|
14 / 6
|
1,47
|
xG – ожидаемые голы
|
1,8
|
5 / 2
|
Угловые / с ударами
|
3 / 1
|
429 / 88%
|
Передачи / точные
|
368 / 87%
|
92
|
Потери мяча
|
77
|
71
|
Отборы мяча
|
66
|
146 / 45%
|
Единоборства / выигранные
|
146 / 49%
|
8,2
|
Процент длинных передач
|
11,4
|
11,4
|
PPDA – индекс прессинга
|
18,1
Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал результат поединка с «горняками».
