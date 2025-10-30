Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
30 октября 2025, 08:06
Динамо больше владело мячом, у Шахтера лучший xG. Статистика Классического

Ключевые цифры вчерашнего противостояния отечественных грандов

Динамо больше владело мячом, у Шахтера лучший xG. Статистика Классического
fcdynamo.com

Вчера вечером состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором «Динамо» на своем поле добыло волевую победу над «Шахтером» (2:1).

Вашему вниманию ключевая статистика матча от специалистов Wyscout:

Динамо

Показатель

Шахтер

54%

Владение мячом

46%

14 / 3

Удары / в створ

14 / 6

1,47

xG – ожидаемые голы

1,8

5 / 2

Угловые / с ударами

3 / 1

429 / 88%

Передачи / точные

368 / 87%

92

Потери мяча

77

71

Отборы мяча

66

146 / 45%

Единоборства / выигранные

146 / 49%

8,2

Процент длинных передач

11,4

11,4

PPDA – индекс прессинга

18,1

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал результат поединка с «горняками».

Saar
Динамо переграло Шахтар майже повністю за всіма показниками! Другий тайм показала, що бразильці шахтаря коштують таких мільйонів, за які їх купили, але в гривнях.
