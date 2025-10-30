СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 октября

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 октября 2025, 07:11 |
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 30 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:00 Металлист 1925 – Агробизнес

Ggbet 1.24 – 5.75 – 11.70

19:30 Кальяри – Сассуоло

Ggbet 2.65 – 3.19 – 3.09

21:45 Пиза – Лацио

Ggbet 3.87 – 3.31 – 2.20

22:00 Пальма дель Рио – Бетис

Ggbet 34.00 – 14.70 –1.03

Даниил Агарков
