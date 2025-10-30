СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 октября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 30 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
17:00 Металлист 1925 – Агробизнес
19:30 Кальяри – Сассуоло
21:45 Пиза – Лацио
22:00 Пальма дель Рио – Бетис
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мюнхенцы стартовали в сезоне 2025/26 из 14 побед подряд во всех турнирах
Арда провел флеш-интервью после вылета горняков с национального Кубка