Клуб АПЛ принял категорическое решение касательно звезды сборной Украины
Брентфорд не отпустит Егора Ярмолюка зимой
Английский Брентфорд не планирует продавать украинского полузащитника Егора Ярмолюка в зимнее трансферное окно, сообщает TEAMTalk.
Ранее стало известно, что интерес к 21-летнему хавбеку проявляют несколько клубов, среди которых выделяются гранды АПЛ Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.
Однако Брентфорд не намерен продавать Ярмолюка. Руководство клуба уже заверило своего главного тренера Кита Эндрюса, что не отпустит украинца зимой.
В текущем сезоне Ярмолюк сыграл в составе Брентфорда 11 матчей и отметился одной результативной передачей. Контракт Егора с английским клубом рассчитан до лета 2031 года.
