Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб АПЛ принял категорическое решение касательно звезды сборной Украины
Англия
30 октября 2025, 04:31 |
563
0

Клуб АПЛ принял категорическое решение касательно звезды сборной Украины

Брентфорд не отпустит Егора Ярмолюка зимой

30 октября 2025, 04:31 |
563
0
Клуб АПЛ принял категорическое решение касательно звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Английский Брентфорд не планирует продавать украинского полузащитника Егора Ярмолюка в зимнее трансферное окно, сообщает TEAMTalk.

Ранее стало известно, что интерес к 21-летнему хавбеку проявляют несколько клубов, среди которых выделяются гранды АПЛ Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Однако Брентфорд не намерен продавать Ярмолюка. Руководство клуба уже заверило своего главного тренера Кита Эндрюса, что не отпустит украинца зимой.

В текущем сезоне Ярмолюк сыграл в составе Брентфорда 11 матчей и отметился одной результативной передачей. Контракт Егора с английским клубом рассчитан до лета 2031 года.

По теме:
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:0. Сороки отцепили шпор. Видео голов и обзор
ФОТО. У одного из лучших бомбардиров АПЛ – топ-ментор. Звезда из прошлого
С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала
Егор Ярмолюк Брентфорд трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вацко закрыл вопрос о возможном назначении Ярмоленко тренером Динамо
Футбол | 29 октября 2025, 22:03 4
Вацко закрыл вопрос о возможном назначении Ярмоленко тренером Динамо
Вацко закрыл вопрос о возможном назначении Ярмоленко тренером Динамо

Журналист опроверг эту информацию

Ювентус – Удинезе – 3:1. Первый матч без Тудора – сразу победа. Видео голов
Футбол | 30 октября 2025, 05:09 0
Ювентус – Удинезе – 3:1. Первый матч без Тудора – сразу победа. Видео голов
Ювентус – Удинезе – 3:1. Первый матч без Тудора – сразу победа. Видео голов

Смотрите видеообзор матча девятого тура Серии А 2025/26

Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 19:57
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Футбол | 29.10.2025, 07:51
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
Бокс | 29.10.2025, 08:01
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
28.10.2025, 13:27 15
Футбол
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
28.10.2025, 06:10
Бокс
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 8
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 9
Футбол
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем