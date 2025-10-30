Клуб АПЛ принял категорическое решение касательно звезды сборной Украины

Английский Брентфорд не планирует продавать украинского полузащитника Егора Ярмолюка в зимнее трансферное окно, сообщает TEAMTalk.

Ранее стало известно, что интерес к 21-летнему хавбеку проявляют несколько клубов, среди которых выделяются гранды АПЛ Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Однако Брентфорд не намерен продавать Ярмолюка. Руководство клуба уже заверило своего главного тренера Кита Эндрюса, что не отпустит украинца зимой.

В текущем сезоне Ярмолюк сыграл в составе Брентфорда 11 матчей и отметился одной результативной передачей. Контракт Егора с английским клубом рассчитан до лета 2031 года.