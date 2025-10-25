Главный тренер клуба АПЛ: «Игра этого украинца действительно выдающаяся»

Главный тренер «Брентфорда» Кит Эндрюс оценил прогресс украинского полузащитника команды Егора Ярмолюка:

«Играть рядом с таким опытным игроком, как Джордан Хендерсон, – бесценно. Роль Егора возросла. Он очень хорошо завершил прошлый сезон, и это его первый полноценный сезон как игрока стартового состава. Он воспользовался этой возможностью, и я считаю, что его выступления были действительно выдающимися.

Его авторитет на поле вырос, и он действительно понимает игру. Я планировал, что он станет важной частью команды. Для этого нужно показывать отличную игру. Хорошо, что у меня есть идеи, но их нужно увидеть, и я думаю, мы увидели это практически сразу же во время предсезонной подготовки.

Он стремится развивать свою игру, стремится узнать больше об игре в полузащите и о том, что для этого нужно, и он находится в соответствующей среде для продолжения этого развития», – цитирует Эндрюса официальный сайт «Брентфорда».